سبيرز يطيح ورايورز في «السلة الأميركي» بمهارة ويمبانياما

واشنطن (أ ب)

سجل فيكتور ويمبانياما 41 نقطة، للمباراة الثانية على التوالي، و18 متابعة، وقام بالتصدي لثلاث رميات، ليقود سان أنتونيو سبيرز للفوز على جولدن ستيت واريورز 127 / 113، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ومدد فريق سبيرز بذلك سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 انتصارات.

وكان هذا الفوز هو الخامس عشر في آخر 16 مباراة لفريق سبيرز، الذي حقق 58 انتصاراً مقابل 18 هزيمة، حيث يطارد صاحب المركز الأول في المجموعة الغربي أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذي حقق 60 انتصارات مقابل 16 هزيمة.

وقبل 9. 54 ثانية من نهاية الربع الأول، تلقى دي أرون فوكس ضربة بالكرة في وجهه وغادر الملعب لوقت قصير، وأنهى المباراة مسجلاً 11 نقطة، ليكون واحداً من سبعة لاعبين بفريق سبيرز سجلوا عشرة نقاط أو أكثر.

وسجل نات وليامز 18 نقطة وأضاف إل جيه كرير 17 نقطة وبراندين بودزيمسكي 14 نقطة وست متابعات ومرر خمس تمريرات حاسمة لفريق جولدن ستيت واريورز، الذي غاب عنه ستيفن كاري للمباراة الـ26 على التوالي، حيث لم يشارك منذ 10 يناير بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وفي بقية المباريات، فاز أتالانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 130 / 101، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز 153 / 131، وبوسطن سلتيكس على ميامي هيت 147 / 129، وهيوستن روكتس على ميلواكي بكس 119 / 113.

كما تغلب إنديانا بيسرز على شيكاغو بولز 145 / 126، ونيويورك نيكس على ممفيس جريزليس 130 / 119، وساكرامنتو كينجز على تورنتو رابتورز 123 / 115، ودنفر ناجتس على يوتا جاز 130 / 117.