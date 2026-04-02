وودز يغادر لعلاج شامل خارج أميركا

ميامي(أ ف ب)

سمح قاض في فلوريدا لنجم الجولف الأميركي تايجر وودز بمغادرة الولايات المتحدة من أجل الخضوع لـ"علاج شامل"، بعد توقيفه للاشتباه بقيادته تحت تأثير مواد مخدّرة.

وقدّم محامي وودز، دوجلاس دانكن، طلب السفر أمام محكمة مقاطعة مارتن، مشيراً إلى الحاجة الملحّة للاعب الجولف البالغ 50 عاماً إلى "برنامج علاجي مكثف، عالي الخصوصية ومتكامل طبياً"، إضافة إلى حاجته للخصوصية بعيداً عن الإعلام والأنظار العامة.

ويعني قرار المصنف الأول عالمياً سابقاً والمتوَّج بـ15 لقباً في البطولات الكبرى "الابتعاد" عن أنشطته المرتبطة بالجولف في أعقاب حادث انقلاب سيارة وقع الجمعة، أنه لن يتولى قيادة المنتخب الأميركي في كأس رايدر 2027، بحسب ما أكدت رابطة محترفي الغولف الأميركية الأربعاء.

وكان وودز قد دفع ببراءته الثلاثاء، من تهم جنحة تتعلق بالقيادة تحت تأثير مواد مخدرة مع التسبب بأضرار مادية، ورفض الخضوع لاختبار قانوني.

وأظهر فحص التنفس عدم وجود كحول في جسمه وقت الحادث، إلا أن وودز رفض الخضوع لتحليل للبول.

وفي طلبه السماح لوودز بمغادرة البلاد، قال دانكن إن طبيب وودز أوصى بمرفق علاجي محدد "استناداً إلى التعقيد السريري لحالة المتهم والحاجة الملحّة إلى مستوى رعاية لا يمكن توفيره بأمان أو فعالية داخل الولايات المتحدة، نظراً إلى الانتهاكات المتكررة لخصوصيته".

وأضاف "إن التدقيق الطبي المستمر والتعرض العلني يشكلان عوائق كبيرة أمام علاجه، وسيؤديان إلى انتكاسات وعدم القدرة على الانخراط الكامل في العلاج".

وخاض وودز مسيرة حافلة بالإصابات، شملت العديد من العمليات الجراحية في الظهر.

وفي عام 2017، أوقف للاشتباه بقيادته تحت تأثير مواد مخدرة بعدما عثرت عليه الشرطة نائما خلف مقود سيارته المتضررة والمحرك يعمل.

وقال وودز حينها إنه تناول مزيجاً من المسكنات، قبل أن يقرّ لاحقاً بارتكاب مخالفة القيادة المتهورة، ويدخل مرفقاً علاجياً طلباً للمساعدة في إدارة الأدوية الموصوفة طبياً.

وخضع وودز في فبراير 2021 لجراحة طارئة بسبب كسور مركبة متعددة في ساقه اليمنى وكسر مفتت في الكاحل، إثر حادث انقلاب سيارة في كاليفورنيا.

ووفق تقرير الحادث الصادر عن مكتب شرطة مقاطعة مارتن، أفاد وودز عناصر الشرطة بأنه خضع لسبع عمليات جراحية في الظهر وأكثر من 20 عملية في الساق، مشيراً إلى أنه يعرج وأن أحد كاحليه يتصلب أثناء المشي.

وأضاف التقرير أن وودز قال للضباط إنه كان "ينظر إلى هاتفه المحمول ويغيّر محطة الراديو، ولم يلاحظ أن المركبة التي أمامه قد أبطأت سرعتها".

لكن عناصر الشرطة وصفوا حركاته بأنها "خاملة وبطيئة"، ولاحظوا أن عينيه كانتا "محمّرتين وزجاجيتين".

وقالت الشرطة في التقرير إن وودز عُثر بحوزته على حبتين من الهيدروكودون، وهو مسكن أفيوني، وبدا غير قادر على قيادة مركبة بأمان عند توقيفه.

وقال وودز في بيان نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء "أبعتد لفترة من الزمن من أجل الخضوع للعلاج والتركيز على صحتي".

وأضاف "هذا ضروري لكي أعطي الأولوية لسلامتي وأعمل على التعافي المستدام".

وكان وودز قد خضع لجراحة بسبب تمزق في وتر أخيل في مارس 2025، وعملية جراحية أخرى في الظهر في أكتوبر، ولم يشارك في أي بطولة جولف كبرى منذ بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2024.

شارك الأسبوع الماضي في بطولة الجولف الداخلي عبر المحاكاة، وكان قد تحدّث عن احتمال عودته للمنافسة في الماسترز.