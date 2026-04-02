حتا و«365» إلى نهائي «كأس الاتحاد»

حتا و«365» إلى نهائي «كأس الاتحاد»
2 ابريل 2026 12:09

معتصم عبدالله (أبوظبي)
ضرب فريقا حتا و365 موعداً مرتقباً في نهائي مسابقة كأس الاتحاد لكرة القدم، بعد فوز «الإعصار» على ضيفه الحمرية 3-1، وتفوق 365 على مودرن سبورت 2-1، في مباراتي الدور نصف النهائي على ملعبي استاد حمدان بن راشد في دبي، ونادي مليحة في الشارقة، بانتظار النهائي الذي سيُقام على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.
ونجح حتا في حسم مواجهته أمام الحمرية بثلاثية حملت توقيع جويلهرم كاسترو (11)، وشيفيت شيفيتي (56)، وصاموئيل روزا (88)، فيما سجل ريجيس توساني هدف الحمرية الوحيد في الدقيقة 54، ويُعد هذا الفوز الرابع لحتا في مشواره بالبطولة، بعدما تجاوز تي إف سي 4-1، والإمارات 2-1، وسيتي 6-3.
وفي المقابل، واصل 365 متصدر دوري الدرجة الثانية عروضه اللافتة، بتأهله إلى النهائي عقب فوزه على مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة 2-1، حيث سجل أنس النوساني هدف التقدم في الدقيقة 82، قبل أن يعزز الإسباني أليخاندرو بوزيلو النتيجة في الدقيقة 93، فيما سجل علي محمد هدف مودرن سبورت في الدقيقة 31.
وحقق 365 فوزه الخامس توالياً في البطولة، بعدما استهل مشواره من الدور التمهيدي بالفوز على مدينات 3-0، ثم أقصى الذيد 3-2 في الدور الأول، ونوفا ستار 3-1 في دور ال16، ودبا الحصن 3-2 في ربع النهائي، قبل تجاوزه مودرن سبورت في نصف النهائي.
وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة هذا الموسم بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شهدت مشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.

