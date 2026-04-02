الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن تفاصيل «دولية برشلونة»

2 ابريل 2026 13:21

أبوظبي (وام)
أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تفاصيل بطولة برشلونة الدولية، التي تقام يوم الأحد المقبل في برشلونة، بمشاركة دولية واسعة من مختلف القارات، في خطوة جديدة تعزّز حضور أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، وتؤكد دورها الريادي في تطوير اللعبة ونشرها على نطاق دولي.
وأوضحت الرابطة أن البطولة ستقام في مجمع «لا ماربيلا موتيسيبال»، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، تشمل البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والرجال، والأساتذة، من الجنسين، للهواة والمحترفين، على أن تُقام المنافسات خلال يوم واحد.
وأكد زيد إيجلتون مدير العمليات في الرابطة، أن إجراءات الوزن الرسمية ستقام على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء السبت المقبل، والثانية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباح الأحد المقبل، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت برشلونة.
وأوضح أن صاحب المركز الأول في فئة المحترفين سيحصل على 600 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، إضافة إلى الجائزة المالية، ما يعزّز من أهمية البطولة وقيمتها الفنية، ويجذب نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للمنافسة على المراكز الأولى.
وتأتي البطولة في إطار جهود الرابطة لتعزيز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، وترسيخ موقعها عاصمة عالمية للعبة، من خلال تنظيم بطولات دولية تسهم في نشر الرياضة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوسيع قاعدة الممارسين.
ويعكس الحدث استمرار النجاحات التي حققها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في قيادة المشهد العالمي للعبة، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للدولة، التي وفرت جميع مقومات النجاح، وأسهمت في ترسيخ الجوجيتسو كرياضة وطنية، لما تحمله من قيم تربوية وإنسانية تسهم في إعداد أجيال قوية قادرة على مواجهة التحديات، كما تسهم هذه الرياضة في تعزيز قيم الانضباط والصبر والتحمل والثقة بالنفس والتركيز، وهي المبادئ التي أصبحت جزءاً من الهوية الرياضية لدولة الإمارات، والتي مكّنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، ومنصة رئيسية لانطلاق الأبطال نحو العالمية.

أخبار ذات صلة
أخبار سارة لبرشلونة
سيميوني عن حكم مباراة برشلونة: عندما تكون الأمور والحالات واضحة لا داعي لمناقشتها
رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
برشلونة
اتحاد الإمارات للجوجيتسو
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©