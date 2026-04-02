«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن تفاصيل «دولية برشلونة»

أبوظبي (وام)

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تفاصيل بطولة برشلونة الدولية، التي تقام يوم الأحد المقبل في برشلونة، بمشاركة دولية واسعة من مختلف القارات، في خطوة جديدة تعزّز حضور أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، وتؤكد دورها الريادي في تطوير اللعبة ونشرها على نطاق دولي.

وأوضحت الرابطة أن البطولة ستقام في مجمع «لا ماربيلا موتيسيبال»، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، تشمل البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والرجال، والأساتذة، من الجنسين، للهواة والمحترفين، على أن تُقام المنافسات خلال يوم واحد.

وأكد زيد إيجلتون مدير العمليات في الرابطة، أن إجراءات الوزن الرسمية ستقام على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء السبت المقبل، والثانية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباح الأحد المقبل، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت برشلونة.

وأوضح أن صاحب المركز الأول في فئة المحترفين سيحصل على 600 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، إضافة إلى الجائزة المالية، ما يعزّز من أهمية البطولة وقيمتها الفنية، ويجذب نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للمنافسة على المراكز الأولى.

وتأتي البطولة في إطار جهود الرابطة لتعزيز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، وترسيخ موقعها عاصمة عالمية للعبة، من خلال تنظيم بطولات دولية تسهم في نشر الرياضة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوسيع قاعدة الممارسين.

ويعكس الحدث استمرار النجاحات التي حققها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في قيادة المشهد العالمي للعبة، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للدولة، التي وفرت جميع مقومات النجاح، وأسهمت في ترسيخ الجوجيتسو كرياضة وطنية، لما تحمله من قيم تربوية وإنسانية تسهم في إعداد أجيال قوية قادرة على مواجهة التحديات، كما تسهم هذه الرياضة في تعزيز قيم الانضباط والصبر والتحمل والثقة بالنفس والتركيز، وهي المبادئ التي أصبحت جزءاً من الهوية الرياضية لدولة الإمارات، والتي مكّنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، ومنصة رئيسية لانطلاق الأبطال نحو العالمية.