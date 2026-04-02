جرافينا في اتجاه الاستقالة مع تزايد الضغوط

2 ابريل 2026 13:40

روما(د ب أ)
من المتوقع أن يتقدم جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم باستقالته اليوم، وذلك بعد يومين فقط من فشل منتخب بلده في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط شعبية ورسمية مكثفة، حيث طالب وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي، بضرورة تجديد قيادة الاتحاد لإعادة بناء كرة القدم الإيطالية من الصفر، عقب الهزيمة في نهائي الملحق الأوروبي أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح. ورغم تمسك جرافينا بمنصبه في الساعات الأولى التي تلت الإقصاء وتأكيده أن القرار يعود للمجلس الفيدرالي، أكدت وسائل إعلام إيطالية من بينها صحيفتا "لا جازيتا ديلو سبورت و"كورييري ديلو سبورت"، أن الاستقالة أصبحت وشيكة بعد أن فقد الرجل دعم الشارع والمسؤولين.
وزاد من حدة الغضب تجاه جرافينا، تصريحاته المثيرة للجدل التي قلل فيها من شأن الرياضات الأخرى في إيطاليا، واصفاً إياها بأنها رياضات هواة أو رياضات تابعة للدولة مقارنة بكرة القدم، مما أثار موجة من الاستياء الاجتماعي الواسع.
وبمجرد تقديم الاستقالة، سوف تتم الدعوة لجمعية انتخابية لاختيار رئيس جديد في غضون 90 يوماً.
وبدأت بالفعل عدة أسماء بارزة في الظهور لخلافة جرافينا، يتصدرها جيوفاني مالاجو عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، بالإضافة إلى مرشحين من داخل الاتحاد مثل جيانكارلو أبيتي وماتيو ماراني.
كما تداولت الصحافة أسماء أسطورية وتاريخية في عالم كرة القدم الإيطالية مثل أدريانو جالياني واللاعبين السابقين أليساندرو ديل بييرو وباولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا وديميتريو ألبرتيني لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
