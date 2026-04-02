بمشاركة 155 خيلاً.. «دبي الدولية للجواد العربي» تُطلق النسخة الـ23

دبي (وام)

تنطلق غداً منافسات النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، وتستمر حتى 5 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 خيلاً من 12 دولة.

وأعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة اكتمال الاستعدادات لانطلاق الحدث، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدة جاهزية اللجان الفنية والتنظيمية، بعد استكمال تجهيز المرافق وتوفير جميع المتطلبات للملاك ومديري المرابط والعاملين في مجال الخيل، إلى جانب الجمهور.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أبرز الإسطبلات والمربين محلياً ودولياً، بما يعكس مكانتها كإحدى أهم بطولات جمال الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، فيما يبلغ إجمالي جوائزها المالية 4 ملايين دولار.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بإقامة الأشواط التمهيدية لفئة الإناث، بمشاركة 63 خيلاً موزعة على 4 أشواط، مع تقسيم بعض الأشواط إلى فئتين (أ) و(ب).

وتضم قائمة الحكام 9 حكام من 7 دول، في إطار تطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد في التحكيم، بما يعزّز من موثوقية النتائج ومكانة البطولة الدولية.

وأكد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، أن النسخة الحالية تسجل نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة 124 خيلاً من ثماني دول، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة بلغت نحو 25% في عدد الخيول و50% في عدد الدول.

وأوضح أن اختيار الخيول المشاركة يتم وفق آلية تعتمد على التأهل عبر البطولات الدولية، لافتاً إلى أن ما بين 40 و50 خيلاً من المشاركين يحملون أعلى التصنيفات الدولية، ما يعكس المستوى الفني المرتفع للبطولة.