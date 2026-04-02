مونديال 2026 يكتب نهاية «الأساطير السبعة»!

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتصاعد حالة الترقب الجماهيري، ليس فقط لما يحمله الحدث من إثارة كروية، بل لما قد يمثّله من لحظة وداع لعدد من أعظم نجوم اللعبة في العصر الحديث.

البطولة المرتقبة، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، قد تكون أيضاً مسرحاً للفصل الأخير في مسيرة جيل سيطر على كرة القدم لأكثر من عقدين.

العديد من هذه الأسماء صنعت المجد، وحصدت الألقاب، وكتبت تاريخاً لا يُنسى، لكنها تصل إلى مونديال 2026، وهي تدرك أن النهاية باتت قريبة، وأن الفرصة الأخيرة قد حانت لتوديع أكبر مسرح كروي بأفضل صورة ممكنة.

وفي مقدمة هؤلاء، النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لمرحلة جديدة بعد نهاية رحلته مع ليفربول، وقد يكون المونديال المقبل محطته الأخيرة عالمياً، خاصة أن مشاركته الوحيدة جاءت في نسخة 2018. ويأمل قائد منتخب مصر أن يكتب نهاية مختلفة هذه المرة.

أما الكرواتي لوكا مودريتش، فقد حفر اسمه في تاريخ بلاده بإنجازات استثنائية، أبرزها وصافة 2018 والمركز الثالث في 2022، ومع بلوغه الأربعين في 2026، يبدو أن البطولة ستكون الوداع المثالي لقائد استثنائي.

وفي آسيا، يواصل الكوري الجنوبي سون هيونج مين قيادة منتخب بلاده، حيث يستعد لخوض موندياله الرابع، في رحلة قد تنتهي على الأراضي الأميركية، بعدما قدم لحظات خالدة أبرزها الانتصار التاريخي على ألمانيا.

ولا يمكن الحديث عن الوداع دون التوقف عند الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي أعلن بالفعل أن 2026 سيكون ظهوره الأخير، في سعي أخير لتحقيق اللقب الذي استعصى عليه منذ 2006، إلى جانب تعزيز أرقامه القياسية التاريخية.

وفي المقابل، يظل موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي معلقاً، لكنه في حال المشاركة سيكتب فصلاً جديداً كأحد أكثر اللاعبين حضوراً في تاريخ البطولة، ساعياً للدفاع عن لقبه التاريخي الذي توج به في قطر 2022.

كما يظهر البلجيكي كيفين دي بروين ضمن قائمة النجوم الذين قد يودعون، بعدما كان أحد أعمدة الجيل الذهبي لبلاده، فيما يبقى البرازيلي نيمار مرهوناً بحالته البدنية بعد إصابته الطويلة، لكنه قد يخوض الظهور الأخير إذا استعاد جاهزيته.

وبين من حقق المجد ومن لا يزال يطارده، يجتمع هؤلاء على هدف واحد: كتابة النهاية المثالية، فالتاريخ أثبت أن العظماء لا يغادرون بسهولة، وأن الوداع الحقيقي يكون على أكبر المسارح، وقد يكون مونديال 2026 هو الرقصة الأخيرة لعمالقة اللعبة.