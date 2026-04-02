وداع حلم المونديال يجدد نغمة «لعنة زيدان»!

2 ابريل 2026 15:45

معتز الشامي (أبوظبي)
عاد المنتخب الإيطالي ليعيش واحدة من أكثر لحظاته قسوة، بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح (4-1)، عقب تعادل الفريقين (1-1) في مباراة الملحق الحاسمة، ليؤكد «الآزوري» غيابه للمرة الثالثة توالياً عن أكبر محفل كروي في العالم.
الإقصاء الجديد لم يكن مجرد خسارة عابرة، بل حمل دلالات تاريخية صادمة، إذ سيغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، في سابقة غير معهودة لمنتخب تُوّج باللقب أربع مرات، وكان يوماً أحد أعمدة كرة القدم العالمية.
وشهدت المباراة بداية مثالية لإيطاليا، بعدما تقدم عبر مويس كين، قبل أن تتعقد الأمور بطرد المدافع أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.
واستغل منتخب البوسنة النقص العددي، ونجح في إدراك التعادل عبر هاريس تاباكوفيتش في الدقيقة 79، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالحه، في ليلة لم ينجح فيها الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لأي من الركلات الأربع.
ومع صافرة النهاية، لم تقتصر ردود الفعل على خيبة الأمل، بل عادت إلى الواجهة واحدة من أكثر النظريات إثارة في ذاكرة الجماهير: «لعنة زين الدين زيدان». تلك الفكرة التي ارتبطت بحادثة نهائي مونديال 2006، حين تعرض زيدان للطرد بعد واقعة نطحة ماركو ماتيراتزي، في مباراة انتهت بتتويج إيطاليا باللقب.
ورغم أن «الآزوري» خرج حينها بطلاً، فإن نتائجه بعد ذلك شهدت انهياراً لافتاً، فقد ودّع نسخة 2010 من دور المجموعات، وكرر السيناريو ذاته في 2014، قبل أن يفشل في التأهل إلى مونديالي 2018 و2022، ليُضاف إليهما الآن إخفاق 2026.
الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت بغضب وحزن، حيث اعتبر البعض أن ما يحدث «كارثة كروية لدولة بحجم إيطاليا»، بينما ذهب آخرون إلى إحياء نظرية «اللعنة»، متسائلين عن موعد نهايتها، في ظل استمرار السقوط المتكرر.
لكن بعيداً عن التفسيرات العاطفية، تبدو الحقيقة أكثر قسوة، فالمنتخب الإيطالي يعيش أزمة عميقة على المستويين الفني والهيكلي، انعكست بشكل مباشر على نتائجه القارية والعالمية، وأثارت موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط الرياضية.
وبغيابه عن مونديال 2026، يكون المنتخب الإيطالي قد أمضى 20 عاماً دون خوض مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، و12 عاماً دون الظهور في البطولة من الأساس، في مشهد يعكس حجم التراجع الذي يعيشه أحد أعظم منتخبات اللعبة عبر التاريخ.

