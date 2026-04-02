ماستانتونو يثير الشكوك حول اقتراب مهاجم تشيلسي من الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

أعاد النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إشعال التكهنات حول مستقبل مواطنه إنزو فيرنانديز، بعد تصريحات مقتضبة فتحت الباب أمام احتمال انتقال لاعب تشيلسي إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ماستانتونو، الذي عاد إلى مدريد عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، وجد نفسه محاطاً بأسئلة الصحفيين في مطار إيزيزا، حيث طُرح عليه سؤال مباشر حول إمكانية اللعب إلى جانب إنزو في صفوف النادي الملكي. وجاء رده واضحاً "بالطبع أرغب في ذلك"، قبل أن يتجنب الخوض في تفاصيل إضافية، مؤكداً أنه لا يملك معلومات دقيقة بشأن الصفقة.

التصريحات، رغم بساطتها، أعادت إلى الواجهة واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الشارع الكروي الأرجنتيني مؤخراً، خاصة في ظل تزايد الحديث عن رغبة إنزو فيرنانديز في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، وتحديداً في العاصمة الإسبانية.

وكان لاعب وسط تشيلسي قد ألمح في وقت سابق إلى إعجابه بالحياة في مدريد، مؤكداً أنها تذكره كثيراً بمدينة بوينس آيرس، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة واضحة إلى رغبته في الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

ورغم هذه المؤشرات، تبدو الصفقة معقدة على أرض الواقع، نظراً للقيمة المالية الكبيرة للاعب، إضافة إلى ارتباطه بعقد طويل مع ناديه الحالي، ما يجعل أي تحرك رسمي مرهوناً بمفاوضات شاقة بين الأطراف المعنية.

في المقابل، قد تلعب نهائيات كأس العالم 2026 دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اللاعب، إذ أن تألقه المحتمل مع المنتخب الأرجنتيني قد يعزز من فرص انتقاله، أو يرفع من قيمته السوقية بشكل أكبر.

وبين رغبة اللاعب، وإشارات زملائه، وتعقيدات السوق، تبقى صفقة إنزو فيرنانديز إلى ريال مدريد واحدة من أبرز الملفات المفتوحة، التي قد تشهد تطورات متسارعة في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الميركاتو الصيفي.