الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

ماستانتونو يثير الشكوك حول اقتراب مهاجم تشيلسي من الريال

2 ابريل 2026 16:30

معتز الشامي (أبوظبي)
أعاد النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إشعال التكهنات حول مستقبل مواطنه إنزو فيرنانديز، بعد تصريحات مقتضبة فتحت الباب أمام احتمال انتقال لاعب تشيلسي إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.
ماستانتونو، الذي عاد إلى مدريد عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، وجد نفسه محاطاً بأسئلة الصحفيين في مطار إيزيزا، حيث طُرح عليه سؤال مباشر حول إمكانية اللعب إلى جانب إنزو في صفوف النادي الملكي. وجاء رده واضحاً "بالطبع أرغب في ذلك"، قبل أن يتجنب الخوض في تفاصيل إضافية، مؤكداً أنه لا يملك معلومات دقيقة بشأن الصفقة.
التصريحات، رغم بساطتها، أعادت إلى الواجهة واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الشارع الكروي الأرجنتيني مؤخراً، خاصة في ظل تزايد الحديث عن رغبة إنزو فيرنانديز في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، وتحديداً في العاصمة الإسبانية.
وكان لاعب وسط تشيلسي قد ألمح في وقت سابق إلى إعجابه بالحياة في مدريد، مؤكداً أنها تذكره كثيراً بمدينة بوينس آيرس، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة واضحة إلى رغبته في الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".
ورغم هذه المؤشرات، تبدو الصفقة معقدة على أرض الواقع، نظراً للقيمة المالية الكبيرة للاعب، إضافة إلى ارتباطه بعقد طويل مع ناديه الحالي، ما يجعل أي تحرك رسمي مرهوناً بمفاوضات شاقة بين الأطراف المعنية.
في المقابل، قد تلعب نهائيات كأس العالم 2026 دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اللاعب، إذ أن تألقه المحتمل مع المنتخب الأرجنتيني قد يعزز من فرص انتقاله، أو يرفع من قيمته السوقية بشكل أكبر.
وبين رغبة اللاعب، وإشارات زملائه، وتعقيدات السوق، تبقى صفقة إنزو فيرنانديز إلى ريال مدريد واحدة من أبرز الملفات المفتوحة، التي قد تشهد تطورات متسارعة في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد
تشيلسي
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©