الشارقة يستعيد بيريرا في قمة الوصل «المصيرية»

علي معالي (أبوظبي)

تشهد مباراة الشارقة المقبلة أمام الوصل في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، عودة لوان بيريرا لهجوم "الملك" في القمة المرتقبة، والمقرر لها الأحد المقبل، على استاد الشارقة، والتي تأتي بعد غياب مباراتين أمام النصر وكلباء، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الجزيرة في الجولة 18، في الوقت الذي يستمر فيه غياب كايو لوكاس، الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية في ظهره بالبرازيل.

ويبحث البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة عن الحلول المناسبة لعلاج قلة الأهداف بالفريق، حيث سجل هجوم الشارقة 29 هدفاً، وكذلك تخفيف العبء على دفاع الفريق الذي يعاني من كثرة استقبال الأهداف بعدد 37 هدفاً، مما جعله ثالث أضعف دفاع بدوري أدنوك للمحترفين بعد دبا (40) والظفرة (42)، وخلال التدريبات وضح تركيز مورايس على كيفية علاج الثغرات المتواجدة في الخط الخلفي وتحذيراته المستمرة للاعبين من فقدان التركيز.

ويطمح مورايس أن يجد ضالته الهجومية من بين البدائل المتاحة والمتمثلة في عثمان كمارا وماتيوس سالدانا وحارب عبدالله، وسلطان السعدي ومايد الكاس، وكذلك سالدتنا الذي يعد أحد ألغاز هجوم الشارقة حتى الآن، حيث لم يسجل أي هدف حتى الآن، رغم انضمامه للشارقة قادماً من الوصل في الانتقالات الشتوية في يناير وفبراير 2026.

ويخطط مورايس إلى فك عُقدة ضياع النقاط بعد التوقف عند 21 نقطة، وعدم قدرة الفريق على تحقيق أي انتصار خلال 4 مباريات متتالية مكتفيا بتعادل أخير مع كلباء 2-2، والخسارة قبلها أمام النصر والجزيرة وعجمان، مما جعل "الملك" في ترتيب لا يليق به حتى الآن في هذا الموسم.