ماني يتوقع فوز السنغال على العراق بالثلاثة!

2 ابريل 2026 15:39

بيروت(أ ف ب)
توقّع نجم النصر السعودي ساديو ماني ممازحاً فوز منتخب بلاده السنغال على العراق 3-0 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تأهل "أسود الرافدين" عبر الملحق القاري.
وتأهل العراق إلى مونديال 2026، بعد غياب منذ 1986، عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في مدينة مونتيري المكسيكية في نهائي المسار الثاني من الملحق القاري.
وهذه المرة الثانية يشارك فيها العراق في تاريخه في كأس العالم، بعد نهائيات 1986 في المكسيك، عندما ودّع من دور المجموعات. بلغ نهائيات الصيف المقبل في أميركا الشمالية، مكملاً عقد المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.
وتوقّع ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، فوز السنغال على العراق "3-0" في مواجهتهما في 26 يونيو، بعد سؤاله وهو في تدريبات النصر إلى جانب زميله العراقي حيدر عبد الكريم، الذي ردّ عليه ضاحكاً "لا، لا".
وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين.
وسبق للمنتخب السنغالي بلوغ النهائيات ثلاث مرات (2002، 2018، 2022)، حيث بلغ ربع النهائي في مشاركته الأولى في كوريا الجنوبية واليابان.

