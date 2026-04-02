خوسانوف يتغزل في جوارديولا والسبب تشيلسي

لندن(د ب أ)

أكد المدافع الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف، أن دعم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، كان المفتاح لتجاوز البداية الصعبة التي اختبرها في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووجد خوسانوف الذي لم يكن يتمتع بخبرة كبيرة، نفسه في مواجهة صعبة أمام تشيلسي الموسم الماضي، بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق قادماً من لانس الفرنسي بسبب أزمة الإصابات.

وشهدت المواجهة ارتكاب خوسانوف خطأً منح تشيلسي هدفاً مبكراً في أول أربع دقائق، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء بعدها بوقت قصير.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لمجلة النادي: "حافظت على هدوئي. قبل المباراة، لم أكن قد لعبت أكثر من شهر ولم أجر سوى حصة تدريبية واحدة مع الفريق، لذا ربما كان لذلك تأثير".

وأبدى خوسانوف تقديره للمدرب الإسباني، حيث قال: "أنا ممتن جداً لبيب. لقد قضى الكثير من الوقت معي، وشرح لي كل تفاصيل اللعبة. نحن نعمل خطوة بخطوة، فهو لا يستعجلني ويتفهم أنني بحاجة إلى الوقت".

ونجح المدافع الأوزبكي في تثبيت أقدامه والمشاركة بانتظام في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث بدأ أساسياً في نهائي كأس الرابطة بملعب ويمبلي الشهر الماضي.

واختتم خوسانوف حديثه بالتعبير عن فخره بتمثيل مانشستر سيتي قائلاً: "أنا فخور باللعب لهذا النادي. حلمي هو أن نفوز بدوري أبطال أوروبا".