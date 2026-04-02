9 أشواط ترسم سيناريو الحفل الـ13 بمضمار العين غداً

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً، حفل سباقه الثالث عشر وقبل الأخير لهذا الموسم، والذي يتألف من 9 أشواط بمشاركة 127 من الخيول العربية الأصيلة، متضمنة سباقي «العين للسرعة»، و«ديربي العين»، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في الحفل 590 ألف درهم، فيما تبدأ مسابقة ترشيحات الجمهور من الشوط الثاني إلى الشوط الثامن.

وخُصّص الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» للخيول من عمر 4 سنوات (إنتاج الإمارات) على لقب ديربي العين، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

وتشارك في السباق 14 من المهرات والأمهار يتصدرها المهر «جاب جزل» بطل سباقي أبوظبي الكلاسيكي وبطولة الإمارات كلاسيك للأمهار، و«مخيفة إن إف» الفائزة بنفس تصنيف السباقين ولكن المخصّص للمهرات، ولكن ربما يكون المهر «شدّاد» هو الرقم الصعب في السباق، حيث يناسبه المضمار الرملي.

وخصّص الشوط الأول (أ) لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

ويقام الشوط الثاني (ب) لمسافة 2000 متر، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وخصّص الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، فيما يقام الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-95)، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وخصّص الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين، للخيول من عمر 5 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، بينما يشهد الشوط السابع (أ) لمسافة 1400 متر، مشاركة الخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70)، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات).

ويتضمن الشوط الثامن (ب) لمسافة 1400 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70)، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات).

وخصّص الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة (شروط) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب سباق العين للسرعة، البالغ قيمة جائزته 100.000 درهم.

وأكملت اللجنة المنظمة بمضمار العين كافة الترتيبات لاستضافة حفل السباق، الذي ينطلق في الساعة الخامسة مساءً، مع فرص للجمهور للفوز بجوائز نقدية عبر ترشيحات الخيول الفائزة.