الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شفيونتيك تستعين بمدرب نادال

2 ابريل 2026 16:37

وارسو (د ب أ)
أعلنت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الرابعة عالمياً، اليوم، تعيين الإسباني فرانسيسكو رويج مدرباً جديداً لها، ليبدأ الثنائي فصلاً جديداً في مسيرة البطلة المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".
ونشرت شفيونتيك، التي تبلغ من العمر 24 عاماً، صورة عبر حسابها على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور، تجمعها بالمدرب الإسباني البالغ من العمر 58 عاماً، من داخل أحد الملاعب الرملية المغطاة في أكاديمية رافاييل نادال بمدينة ماناكور.
وكتبت شفيونتيك: "مرحباً بك في فريقي يا فرانسيسكو... أنا متحمسة جداً لهذا الفصل الجديد". ويأتي تعيين رويج، الذي عمل مدرباً لأسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال لما يقرب من 20 عاماً، خلفاً للمدرب البلجيكي فيم فيسيت الذي انفصلت عنه شفيونتيك الأسبوع الماضي، بعد فترة شهدت تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون العام الماضي. ومن المقرر أن تظهر شفيونتيك لأول مرة تحت قيادة مدربها الجديد في بطولة شتوتجارت فئة 500 نقطة، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري.

