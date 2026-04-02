صدمة المونديال تجبر رئيس الاتحاد الإيطالي على الاستقالة

روما(رويترز)

استقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم، بعد فشل المنتخب الوطني الأول في ​التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وحثت الحكومة الإيطالية جرافينا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2018، على الاستقالة من منصبه عقب هزيمة إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان إنه سيعقد اجتماع جمعية عمومية استثنائي يوم ⁠22 يونيو، لانتخاب رئيس جديد، وإن جرافينا عرض المثول أمام لجنة برلمانية في الثامن من أبريل «لتقديم تقرير ​عن حالة كرة القدم الإيطالية».

وكانت آخر مرة تأهلت فيها إيطاليا إلى كأس العالم في عام 2014، ولم يفز ​المنتخب سوى بمباراة ‌واحدة في النهائيات منذ فوزه باللقب للمرة الرابعة في عام 2006.

كما ⁠أعلن الحارس ​السابق جيانلويجي بوفون، رئيس وفد المنتخب الوطني، استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتخب جرافينا (72 عاماً) بالتزكية في أكتوبر 2018، ليحل محل كارلو تافيكيو الذي استقال بعد أسبوع واحد من فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2018.

ورغم أن فترة ولاية جرافينا شهدت فوز إيطاليا ببطولة أوروبا 2020، فإنها شهدت أيضاً فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم مرتين، وأصبح استمراره في منصبه ‌صعباً بعد الكثير من الانتقادات من وسائل الإعلام الإيطالية وشخصيات سياسية بارزة.

ووصف وزير الرياضة الإيطالي أندريا ‌أبودي فشل بلاده الأخير بأنه «هزيمة ساحقة»، وأشار إلى أن منظومة كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى «إعادة بناء من الصفر».

وتحدث جرافينا مباشرة بعد الخسارة أمام البوسنة، قائلاً إنه يتفهم طلب الاستقالة، لكن هناك مكاناً مناسباً لإجراء التقييمات.

وكان ذلك المكان هو مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ​في روما، حيث التقى جرافينا مع المكونات الاتحادية الستة، وهي دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة الإيطالي، والدوري الوطني للهواة، ورابطة اللاعبين، ورابطة المدربين، وأبلغهم بقراره في بداية الاجتماع.

وأعيد انتخاب جرافينا في فبراير2021، ثم مرة أخرى في فبراير 2025، على أن تنتهي ولايته في عام 2028، لكن البحث بدأ الآن عن خليفته.

ومن بين الأسماء المطروحة بالفعل، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو (67 عاماً)، والرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيانكارلو أبيتي (75 عاماً)، والذي شغل هذا المنصب ‌من عام 2007 إلى عام 2014.

* بوفون يتنحى

كتب بوفون ​حارس مرمى إيطاليا السابق، وأحد أعضاء الفريق الفائز بكأس العالم 2006، على إنستجرام أنه قدم استقالته في البداية فور الخسارة أمام البوسنة، لكن طُلب منه أخذ وقت للتفكير.

وأضاف بوفون «الآن وبعد أن قرر الرئيس جرافينا التنحي، أشعر بالحرية في القيام بما أعتبره عملاً مسؤولاً».

وبعد ​استقالة جرافينا وبوفون، أصبح منصب مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو موضع تساؤل أيضاً، حيث ينتهي عقده في يونيو. وربطت تقارير إعلامية بين أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري كبديلين محتملين.