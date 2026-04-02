أبرز الأخبار
الرياضة

4 أندية تتنافس على لقب كأس الإمارات لسلة السيدات

2 ابريل 2026 21:21

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة اعتماد نظام وجدول مباريات بطولة كأس الإمارات للسيدات للموسم الرياضي 2025 - 2026، بمشاركة 4 أندية هي، الشارقة الرياضي للمرأة، والذيد الرياضي للمرأة، وخورفكان الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 11 أبريل الجاري، بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب في الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية من لقاء واحد لتحديد البطل.
ووفقاً للجدول المعلن، يلتقي في الدور نصف النهائي نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي الذيد الرياضي للمرأة، فيما تجمع المواجهة الثانية نادي خورفكان الرياضي للمرأة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، على أن تقام مباريات الإياب يوم 18 أبريل.
ويتم حسم التأهل وفق مجموع نتائج مباراتي الذهاب والإياب، حيث تُحتسب المباراتان كمواجهة واحدة من 80 دقيقة، وفي حال التعادل في مجموع النقاط، يتم اللجوء إلى أوقات إضافية لحسم النتيجة، وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وأكد الاتحاد إمكانية تعديل مواعيد المباريات في حال ارتباطات المنتخبات أو الأندية بالمشاركات الخارجية، أو لأغراض النقل التلفزيوني، بما يتماشى مع لائحة المسابقات المعتمدة.

