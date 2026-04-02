«أبوظبي للرياضات البحرية» يبحث خطط سباقات وبطولات 2026

أبوظبي (وام)

ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2026، بمقره في أبوظبي.

شهد الاجتماع استعراض أجندة موسم 2026 التي تضمنت خطط تنظيم السباقات والبطولات البحرية، والاستراتيجية المستقبلية للنادي، بما يسهم في تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع ماجد عبدالله المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خليفة عبدالله القبيسي، ومبارك سالم العامري، وسيف سيف السويدي، والدكتور محمد سيف الكعبي، ومريم محمد بالفقيه.