الشارقة بطلاً لدوري شباب اليد للمرة الـ18

توج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بلقب دوري الشباب للموسم الرياضي 2025-2026 بالعلامة الكاملة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي، والثامنة عشرة في تاريخه.

جاء ذلك بعد فوزه اليوم على مليحة 41-21 ضمن مواجهات الجولة الـ17 والأخيرة، والتي أُقيمت في صالة نادي الشارقة.

وأنهى الفريق المسابقة هذا الموسم برصيد 48 نقطة، حققها من 16 انتصاراً متتالياً.

توج الفريق الفائز المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، يرافقه محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بحضور عدد من مسؤولي النادي.

وشهدت مباريات الجولة الختامية فوز البطائح على الذيد 10-0، وفوز النصر على الوصل 50-43، وفوز دبا الحصن على شباب الأهلي 49-39.