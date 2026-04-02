الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يواصل مساعيه للفوز بصفقة باستوني

2 ابريل 2026 21:29

برشلونة (د ب أ)
يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لضم المدافع الدولي الإيطالي ألساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة جدد اهتمامه في الأسابيع الماضية بضم باستوني، حيث لا يمر اللاعب بفترة جيدة في كرة القدم الإيطالية، ولم يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان لتجديد عقده ويبدو برشلونة أبرز المهتمين بضمه.
وأضافت أن هناك نقاشات حول ما سيطلبه إنتر ميلان للتخلي عن باستوني «26 عاماً»، حيث رجحت التقارير أن إنتر ميلان سيطلب ما بين 50 إلى 70 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب. لكن العقبة الأبرز في طريق إتمام الصفقة هو غموض موقف برشلونة المالي أو مدى قدرته على تسجيل اللاعب، في ظل أن ضم مدافع جديد للفريق يحتل المركز الثاني في أولويات النادي، الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح في الموسم المقبل.
وحصل برشلونة على الضوء الأخضر من إنتر ميلان للتفاوض مع باستوني، وينتظر جوزيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنادي، وبيرو أوسيليو، المدير الرياضي، عرض برشلونة لضم اللاعب الدولي الإيطالي، الذي يتبقى عامان فقط في عقده مع الفريق.
وكان باستوني قد تعرض للطرد في الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا مع البوسنة والهرسك، يوم الثلاثاء الماضي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث فشل المنتخب الإيطالي في بلوغ المونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته بضربات الترجيح.

برشلونة
إنتر ميلان
المنتخب الإيطالي
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم 01:44
الأخبار العالمية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©