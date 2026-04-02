برشلونة يواصل مساعيه للفوز بصفقة باستوني

برشلونة (د ب أ)

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لضم المدافع الدولي الإيطالي ألساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة جدد اهتمامه في الأسابيع الماضية بضم باستوني، حيث لا يمر اللاعب بفترة جيدة في كرة القدم الإيطالية، ولم يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان لتجديد عقده ويبدو برشلونة أبرز المهتمين بضمه.

وأضافت أن هناك نقاشات حول ما سيطلبه إنتر ميلان للتخلي عن باستوني «26 عاماً»، حيث رجحت التقارير أن إنتر ميلان سيطلب ما بين 50 إلى 70 مليون يورو مقابل خدمات اللاعب. لكن العقبة الأبرز في طريق إتمام الصفقة هو غموض موقف برشلونة المالي أو مدى قدرته على تسجيل اللاعب، في ظل أن ضم مدافع جديد للفريق يحتل المركز الثاني في أولويات النادي، الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح في الموسم المقبل.

وحصل برشلونة على الضوء الأخضر من إنتر ميلان للتفاوض مع باستوني، وينتظر جوزيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنادي، وبيرو أوسيليو، المدير الرياضي، عرض برشلونة لضم اللاعب الدولي الإيطالي، الذي يتبقى عامان فقط في عقده مع الفريق.

وكان باستوني قد تعرض للطرد في الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا مع البوسنة والهرسك، يوم الثلاثاء الماضي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث فشل المنتخب الإيطالي في بلوغ المونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته بضربات الترجيح.