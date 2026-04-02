«تحدي باها» يتصدر فعاليات أبوظبي في أبريل

أبوظبي (وام)

تستضيف العاصمة أبوظبي عدة بطولات رياضية محلية ودولية خلال شهر أبريل الجاري، حيث تتصدرهذه البطولات منافسات بطولة العالم لهواة الشطرنج، التي تُقام في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية يوم 8 أبريل الحالي.

وتستضيف منطقة العين الحدث الدولي الأبرز "تحدي باها أبوظبي"، من خلال منافسات الجولة الرابعة والأخيرة يوم 4 أبريل.

ويبرز سباق عام الأسرة للدراجات الهوائية كأحد أهم المنافسات الرياضية المجتمعية، والذي يقام في مسار الوثبة يوم 5 أبريل.

ويعود نادي أبوظبي للشطرنج ليستضيف بطولة أبوظبي الـ38 لهواة الشطرنج في مقر النادي يوم 24 من الشهر نفسه.

وتشهد منطقة العين عدة بطولات رياضية خلال الشهر، أبرزها مهرجان العين للشطرنج السريع 19 أبريل، والخاطف يوم 26 أبريل.

وفي الظفرة تقام عدة منافسات، أبرزها مهرجان مدينة الظفرة للرماية بالقوس يوم 8 أبريل، وسباق الظفرة العائلي للجري يوم 4 من الشهر نفسه.