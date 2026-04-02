النصر لمواجهة شباب الأهلي في نهائي دوري السلة

دبي (وام)

تأهل فريق النصر إلى الدور النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، عقب فوزه على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة 96-84، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة "البلاي أوف" للدور نصف النهائي، والتي أقيمت اليوم على صالة شباب الأهلي.

ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي، خلف شباب الأهلي الذي كان قد ضمن تأهله مسبقاً وتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى، لم يكن فوز الشارقة على مضيفه البطائح بنتيجة 100-85 كافياً للتأهل، بعدما أنهى الشارقة المرحلة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط للبطائح.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع النصر في الدور النهائي بنظام "الأفضل في ثلاث مباريات" تقام المباراة الأولى يوم 7 أبريل، والثانية يوم 11 أبريل، وفي حال التعادل يقام لقاء فاصل يوم 15 أبريل لتحديد البطل.