الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر لمواجهة شباب الأهلي في نهائي دوري السلة

2 ابريل 2026 21:55

دبي (وام)
تأهل فريق النصر إلى الدور النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، عقب فوزه على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة 96-84، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة "البلاي أوف" للدور نصف النهائي، والتي أقيمت اليوم على صالة شباب الأهلي.
ورفع النصر رصيده إلى 10 نقاط ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي، خلف شباب الأهلي الذي كان قد ضمن تأهله مسبقاً وتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.
وفي مباراة أخرى، لم يكن فوز الشارقة على مضيفه البطائح بنتيجة 100-85 كافياً للتأهل، بعدما أنهى الشارقة المرحلة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط للبطائح.
ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع النصر في الدور النهائي بنظام "الأفضل في ثلاث مباريات" تقام المباراة الأولى يوم 7 أبريل، والثانية يوم 11 أبريل، وفي حال التعادل يقام لقاء فاصل يوم 15 أبريل لتحديد البطل.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
