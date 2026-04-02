«سلطات فلوريدا» تنشر فيديو توقيف وودز بعد حادث السيارة

ميامي(أ ف ب)

أصدرت السلطات في فلوريدا تسجيل كاميرا الجسم الخاص بعملية توقيف تايجر وودز، وذلك عقب حادث انقلاب سيارته الأسبوع الماضي، وهو الحادث الذي دفعه إلى الابتعاد عن الغولف من أجل تلقّي للعلاج.

وفي اللقطات التي نشرها مكتب شرطة مقاطعة مارتن، ظهر وودز وهو يقول لعناصر الشرطة إنه كان ينظر إلى هاتفه عندما اصطدمت سيارته بمقطورة مركبة أخرى.

وقال وودز "نظرت إلى هاتفي وفجأة، بوم (اصطدام)".

وظهر أسطورة الجولف البالغ 50 عاماً والفائز بـ15 لقباً كبيراً و82 لقباً في جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين (بي جي أيه)، وهو يخضع لاختبار الرصانة (اختبار القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات) قبل تقييده بالأصفاد.

وقال له أحد العناصر "في الوقت الحالي، أعتقد أن قدراتك الطبيعية متأثرة. وأنك تحت تأثير مادة غير معروفة، ولذا، فأنت موقوف بتهمة القيادة تحت التأثير (الكحول أول المخدرات) +دوي+".

وعثرت الشرطة على حبتين من مسكن الألم "هيدروكودون" بحوزة وودز عند توقيفه.

وأبلغ وودز عناصر الشرطة أنه تناول "بضع" أدوية بوصفة طبية في وقت سابق من اليوم، وأنه خضع لسبع عمليات في الظهر وأكثر من 20 عملية جراحية في ساقه اليمنى، بحسب تقرير التوقيف.

ودفع وودز ببراءته من تهمة القيادة تحت التأثير، كما وُجّهت إليه تهمة رفض الخضوع لتحليل البول.

وقال وودز الذي كان يأمل في المشاركة في بطولة الماسترز الأسبوع المقبل، إنه سيبتعد عن الجولف، وحصل على إذن لمغادرة الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج.

وقال في بيان "أعرف وأتفهم خطورة الوضع الذي أجد نفسي فيه. سأبتعد لفترة من الزمن من أجل الخضوع للعلاج والتركيز على صحتي. هذا ضروري لكي أعطي الأولوية لصحتي وأسعى إلى تعاف دائم".

وتابع "أنا ملتزم بأخذ الوقت اللازم للعودة إلى المنافسة في حالة أفضل وأقوى وأكثر تركيزاً، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني".

ومن جهتها، أعلنت رابطة لاعبي الجولف المحترفين في الولايات المتحدة (بي جي أيه أوف أميركا)، أن وودز لن يتولى قيادة منتخب الولايات المتحدة في كأس رايدر 2027.

وأصدرت كلّ من الماسترز ورابطة لاعبي الجولف المحترفين في الولايات المتحدة (بي جي أيه أوف أميركا) وجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (بي جي أيه)، بيانات دعم لوودز وقراره بالابتعاد موقتاً من أجل تلقي العلاج.

وتعرّض وودز لإصابات خطيرة في حادث سيارة عام 2021 في كاليفورنيا.

ولم يشارك في أي بطولة على مستوى جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين (بي جي أيه) منذ بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2024.