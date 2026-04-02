إيدرسون أولى صفقات أتلتيكو مدريد الصيفية

مدريد (د ب أ)

يسعى ماتيو أليماني، المدير الرياضي بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى إنهاء أول صفقة للفريق في صيف 2026، وذلك بعد تأكد رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث تم الإعلان عن انتقاله إلى فريق أورلاندو سيتي الأميركي خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وذكر موقع «فوتبول إسبانيا» أن أليماني يعمل بالفعل على إنجاز بعض الصفقات من أجل الصيف، ويعد الكوري الجنوبي كانج لي إن، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح ليحل محل جريزمان، وكان الفريق قد ضم في يناير كل من أوبيد فاراجاس ورودريجو ميندوزا لتعويض غياب كونور كالاجر، لكن هذا الثنائي يعتبرهما أتلتيكو مدريد بمثابة مشروع للمستقبل، ويسعى النادي للتعاقد مع صفقة جديدة في الصيف.

وأوضحت إذاعة «ماركا» أن البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، لاعب وسط أتالانتا الإيطالي، هو هدف أليماني الأول لضمه هذا الصيف، لكن النادي الإسباني سيدخل في صراع مع أندية الدوري الإنجليزي الراغبة في ضم اللاعب، وخاصة أرسنال الذي ارتبط بضمه. لكن «ماركا» أكدت أن أيدرسون قد يكون أولى صفقات أليماني هذا الصيف، حيث توصل النادي لاتفاق مع اللاعب حول شروطه الشخصية وتم منح الضوء الأخضر لعملية انتقال اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد يكون الجزء الأصعب في الأمر هو الوصول إلى اتفاق مع أتالانتا، حيث شوهد أليماني وهو يلتقي بأنطونيو بيركاسي، رئيس نادي أتالانتا، الأسبوع الماضي، حيث ذكرت تقارير أن إيدرسون كان موضوع المناقشات بين الطرفين.