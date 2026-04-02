الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«سيدات برشلونة» يكتسحن ريال مدريد بسداسية في «الأبطال»

2 ابريل 2026 23:47

برشلونة(أ ف ب)
جدّد الوصيف برشلونة تفوّقه على غريمه ريال مدريد 6-0 في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، ليبلغ نصف النهائي بنتيجة 12-2 في مجموع المباراتين، ضارباً بذلك موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني.
وأمام 60 ألف متفرج، أنهت لاعبات برشلونة ما تبقى من إثارة قبل مرور نصف ساعة، بفضل ثلاثة أهداف حملت توقيع صاحبة الكرة الذهبية أليكسيا بوتيّاس التي خاضت مباراتها الـ500 مع الفريق الكتالوني، في الدقيقة الثامنة، ثم النروجية كارولين جراهام هانسن (15) وإيريني باريديس (27).
ورغم استمرار غياب نجمة الفريق الأخرى أيتانا بونماتي التي تواصل التعافي، لم يتوقف برشلونة عند هذا الحد، إذ سجّلت البولندية إيفا بايور الهدف الرابع في الدقيقة 34.
وبعد الاستراحة، وقّعت هانسن على الثنائية (55)، قبل أن تختتم الهولندية إيسمي بروختس المهرجان بهدف سادس في الدقيقة 74.
وبعد تتويجهن بثلاثة من آخر خمسة ألقاب، ستكون لاعبات برشلونة المرشحات الأبرز في نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ، الذي أطاح ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الأربعاء بهدفين في الوقت بدلاً من الضائع 2-1، مكرراً انتصاره ذهاباً خارج الديار 3-2.
أما نصف النهائي الثاني فيضع حامل اللقب أرسنال الإنجليزي في مواجهة الفائز من مباراة ليون الفرنسي وفولفسبورج الألماني، علماً أن الفريق الألماني فاز ذهاباً خارج أرضه 1-0.

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
