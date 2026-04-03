«دبي للسلة» يتخطى موناكو ويعزز حظوظه في «اليوروليج»

سراييفو (وام)

عزز فريق دبي لكرة السلة حظوظه في المنافسة على مراكز "البلاي إن" بالدوري الأوروبي "اليوروليج"، بعد فوزه على موناكو الفرنسي بنتيجة 101-91 في الجولة الـ35، خلال المباراة التي جمعت بينهما على صالة "زيترا أرينا" في سراييفو.

ورفع دبي رصيده إلى 18 فوزاً مقابل 17 خسارة، فيما توقف رصيد موناكو عند 19 فوزاً و16 خسارة.

جاء فوز دبي رغم غياب دواين بيكون، أبرز لاعبي الفريق، بداعي الإصابة في حين تألق زميله دزنان موسى وقاد فريقه بأداء متزن، مسجلاً 25 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، و4 متابعات فيما أضاف ماكينلي رايت 23 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وسجل مفيوندو كابينجيلي 18 نقطة مع 9 متابعات.