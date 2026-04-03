دارميان.. الإيطالي الوحيد في «الكالتشيو» الذي مثل «الأزوري» بالمونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

جاء فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026 بمثابة صدمة كبيرة للكرة الإيطالية وعشاقها حول العالم، ومع هذا الفشل في الوصول إلى مونديال الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لم يتبق سوى لاعب إيطالي واحد يلعب حالياً في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) سبق له المشاركة في أكبر بطولة دولية في العالم.

وتعد هي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، في التأهل لكأس العالم، حيث فشلت في التأهل في الوصول إلى مونديال روسيا في عام 2018، ومونديال قطر 2022. ولم يغب أي فائز سابق بالبطولة عن 3 نسخ متتالية من المنافسة.

ولم يتأهل المنتخب الإيطالي (الأزوري) للبطولة منذ عام 2014، ولم يحقق أي فوز في مباريات خروج المغلوب منذ فوزه على فرنسا في نهائي عام 2006.

وهذا يعني أنه حتى الآن، لا يوجد سوى سبق له تمثيل إيطاليا في كأس العالم، وهو

مدافع إنتر ميلان، ماتيو دارميان هو اللاعب الإيطالي الوحيد الذي لا يزال نشطاً في الدوري الإيطالي، ليبقى هو المحظوظ من هذا الجيل الذي ذاق حلاوة اللعب في كأس العالم، حتى وإن لم يحقق نتيجة إيجابية مع منتخب بلاده الذي غادر مبكراً

ولعب ماتيو البالغ من العمر 36 عاماً، الآن، 90 دقيقة كاملة في جميع مباريات إيطاليا الثلاث في دور المجموعات عام 2014، ضد إنجلترا وكوستاريكا وأوروجواي، لكن فريق المدرب تشيزاري برانديلي لم يتأهل إلى دور الـ16، بعد أن أنهى المجموعة بفوز واحد فقط وثلاث نقاط.

وكان هناك لاعب آخر حالي من الدوري الإيطالي في تشكيلة إيطاليا لكأس العالم 2014، وهو حارس مرمى يوفنتوس، ماتيا بيرين، لكنه لم يلعب في أي مباراة في البطولة، نظراً لأن جيانلويجي بوفون كان قائد الفريق والحارس الأساسي.

وهناك 5 لاعبين آخرين من المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 ما زالوا نشطين، لكنهم لا يلعبون حالياً في دوري الدرجة الأولى، وهم ماريو بالوتيلي، لاعب نادي الاتفاق الإماراتي، وسالفاتوري سيريجو من نادي باليرمو في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، وتشيرو إيموبيلي من نادي باريس إف سي، ولورينزو إنسيني من نادي بيسكارا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، وماركو فيراتي من نادي الدحيل في قطر.