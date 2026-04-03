فليك في ورطة وبرشلونة يعاني في غياب رافينيا

معتز الشامي (أبوظبي)

تمكن رافينيا من تطوير مسيرته المهنية تحت قيادة هانسي فليك، وذلك بعد فترة تشافي هيرنانديز الحافلة بالأحداث كمدير للفريق الأول لنادي برشلونة، ورغم تفكير برشلونة في الاستغناء عن لاعب ليدز يونايتد السابق، الذي لم يكن يحظى بعد بثقة جماهير النادي الكتالوني، وجاهد البلوجرانا لضم نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، ليلعب إلى جانب الموهبة الشابة لامين يامال، بعد نجاحهما الكبير مع إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024.

إلا أن وجود شرط جزائي في عقد ويليامز حال دون إتمام الصفقة، فجدد المهاجم الباسكي عقده مع أتلتيك بلباو. ونتيجة لذلك، كلف فليك بمهمة استخراج أفضل ما لدى البرازيلي، الذي كان يكافح لاستعادة ثقته بنفسه.

ويمكن القول إن المدرب الألماني قام بعمل ممتاز، ليصل معه رافينيا لدرجة أنه لم يعد مجرد آلة تسجيل أهداف لفريق ناجح للغاية، ولكنه يبدو أيضاً لاعباً لا غنى عنه في خطة فليك.

ولهذا السبب، يعد غياب رافينيا لخمسة أسابيع بسبب الإصابة في هذه المرحلة الحاسمة من موسم 2025-2026 مؤلماً للغاية. ببساطة، ليس نادي برشلونة من يعوض مهاجمه الأساسي، والإحصائيات تثبت ذلك.

ولم يكن رافينيا منتجاً كما كان في الموسم الماضي، عندما حقق رقماً قياسياً مثيراً للإعجاب، بلغ 60 مساهمة في الأهداف في 57 مباراة عبر جميع المسابقات.

وربما ساهم ضغط المباريات الذي تعرض له خلال الموسم الأول مع فليك في مشاكله البدنية هذا الموسم، حيث غاب اللاعب البرازيلي عن 12 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم استبعاده من قبل منتخب بلاده، ويرجع ذلك إلى إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الخريف.

ومن دون رافينيا، انخفضت نسبة فوز برشلونة في هذه البطولات من 85.2% في المباريات التي شارك فيها إلى 58.3%. بوجوده، فاز برشلونة في 23 مباراة من أصل 27، وخسر مباراتين فقط.

و في إحدى هاتين الخسارتين، خارج أرضه أمام تشيلسي، لم يلعب سوى آخر 28 دقيقة بعد حسم النتيجة.

وفي المباراة الأخرى، تم استبدال اللاعب البرازيلي بعد وقت قصير من تعادل جيرونا.

وساهم البرازيلي في 27 هدفاً هذا الموسم، وتألق في منظومة تعتمد على استغلال قدرته الاستثنائية على اختراق دفاعات الخصوم، ولذا ليس من المستغرب أن يسجل برشلونة، في المتوسط، 0.24 هدف أقل في المباراة الواحدة عندما لا يكون ضمن التشكيلة. مع ذلك، يبرز هذا الفارق بشكل أكبر على الصعيد الدفاعي.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عنصراً أساسياً في استراتيجية فريق فليك، التي تعتمد على اللعب دون الاستحواذ على الكرة، وذلك بفضل مثابرته الدؤوبة. فبدونه، يتراجع ضغط برشلونة، ويصبح خط دفاعه الهجومي أكثر عرضة للاختراق.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا لم يشارك في الخسارة المذلة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك، لكنه عاد في الوقت المناسب لمباراة الإياب. وسجل البرازيلي هدفاً في الفوز 3-0، وتظهر هاتان المباراتان بوضوح مدى تأثير رافينيا.

وتشير التقارير إلى أن فليك غاضب بشدة من إصابة رافينيا الأخيرة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها خلال خسارة البرازيل الودية 2-1 أمام فرنسا. ونظراً لأهمية الجناح للفريق، فإن غيابه في هذه المرحلة من الموسم قد يكون كارثياً، حيث يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب البرازيلي عن مباراتي أتلتيكو مدريد، وربما عن 6 مباريات إجمالاً. وفي غيابه، من المرجح أن يعتمد فليك على ماركوس راشفورد المعار.