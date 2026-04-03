نيمار ضحية المشروع الجديد ونظرية «النجم الأوحد»

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تتجه الأنظار نحو منتخب البرازيل، في ظل تقارير قوية تؤكد أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حسم موقفه النهائي بشأن النجم نيمار دا سيلفا، الذي بات خارج الحسابات الأساسية للمشاركة في البطولة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أنشيلوتي وضع اللمسات الأخيرة على قائمة تضم 26 لاعباً لتمثيل "السيليساو"، حيث تم حسم 24 مقعداً بالفعل، دون وجود اسم نيمار بينها، ما يعزز احتمالية غيابه عن الحدث العالمي المرتقب، في قرار قد يشكل صدمة كبيرة لجماهير الكرة البرازيلية.

المدرب الإيطالي كان قد أثار الجدل سابقاً، عندما استبعد نيمار من مواجهتين وديتين أمام فرنسا وكرواتيا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، وهو المعيار الذي تمسك به الجهاز الفني والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشكل صارم، مؤكدين أن العودة للمنتخب تتطلب الجاهزية الكاملة دون استثناء.

وتبدو الإصابات المتكررة ونقص نسق المباريات من أبرز العوامل التي أثرت على قرار استبعاد نيمار، الذي لم يمثل المنتخب منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية في أكتوبر 2023. كما أن مشاركاته مع نادي سانتوس هذا العام ظلت محدودة للغاية، بعد عودته في يناير 2025، حيث خاض خمس مباريات فقط.

وفي المقابل، يعمل أنشيلوتي على بناء مشروع جديد يعتمد على العناصر الشابة واللعب الجماعي، بعيداً عن فكرة الاعتماد على نجم واحد. وتشير المعطيات إلى صراع ثلاثي بين لوكاس باكيتا، وإندريك، وإيجور تياجو، على مقعدين فقط في القائمة النهائية، ضمن رؤية فنية تهدف إلى تشكيل فريق متوازن وقادر على التكيف مع مختلف التحديات.

وأثار غياب نيمار المحتمل ردود فعل واسعة، سواء من الجماهير أو من أساطير الكرة البرازيلية مثل روماريو، ورونالدو، وكافو، بالإضافة إلى دعم من لاعبين حاليين مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور، الذين طالبوا بوجوده ضمن القائمة، نظراً لقيمته الفنية وخبرته الكبيرة.

ومع اقتراب موعد إعلان القائمة النهائية في 18 مايو، يبقى القرار الرسمي بيد أنشيلوتي، لكن في حال تأكد استبعاد نيمار، فإن ذلك سيعني نهاية مرحلة طويلة في تاريخ المنتخب البرازيلي، وبداية حقبة جديدة عنوانها الواضح: البرازيل بلا نجم أوحد!.