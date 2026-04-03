«ختامي المرموم 2026» يعزّز ريادته بأرقام قياسية ومشاركة كبيرة

دبي (وام)

حقّق مهرجان ختامي المرموم 2026، الذي أُسدل الستار على منافساته في دبي، مشاركة واسعة على مدار 12 يوماً، مرسّخاً مكانته كأحد أبرز وأكبر الفعاليات التراثية والرياضية في الدولة، مسجلاً سلسلة من الأرقام القياسية والنجاحات اللافتة التي تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة سباقات الهجن، سواء على صعيد المشاركة أو التنظيم أو المستويات الفنية.

وسجلت النسخة الحالية إنجازاً استثنائياً تمثّل في احتفاظ هجن الرئاسة بلقب سيف الإمارات للمرة الخامسة على التوالي، في سابقة تعكس الهيمنة والاستقرار الفني، وتضيف رقماً قياسياً جديداً إلى سجل المهرجان الحافل بالإنجازات.

كما برز حجم المشاركة الكبير من خلال تنظيم 333 شوطاً، توزعت بين منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، إلى جانب 44 رمزاً تنافست عليها الشعارات المشاركة خلال أيام المهرجان.

وشهدت منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ تنظيم 115 شوطاً، موزعة على أربع فئات رئيسية، بواقع 30 شوطاً للقايا، و29 شوطاً للإيذاع، و26 شوطاً للثنايا، و30 شوطاً للحول والزمول.

أما منافسات هجن أبناء القبائل، فتضمنت 218 شوطاً لخمسة فئات سنية، منها 70 شوطاً للحقاقة، و42 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.

كما بلغ مجموع الرموز 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بواقع أربعة رموز لكل سن «لقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول وزمول»، بجانب 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل، وُزعت على خمس فئات، بواقع 4 رموز للحقاقة، و6 رموز لكل من اللقايا، والإيذاع، والثنايا، والحول والزمول.

وفيما يتعلق بالإنتاج والمزادات، واصل مزاد المرموم تحقيق نتائج قوية تعكس جودة السلالات المحلية، والثقة الكبيرة التي يحظى بها الإنتاج الشخصي، حيث اختتمت النسخة الثالثة عشرة «ج» من المزاد بأرقام لافتة، بعد عرض 280 مطية من سلالات عربية أصيلة تم اختيارها بعناية.

وشهد المزاد صفقات بارزة، حيث تصدرت بكرة من سلالة «الشبابي - العاصفة»، ومن الأم (حشيمة)، قائمة الصفقات بعد انتقال ملكيتها إلى محمد أحمد سيف الغيث مقابل مليون و100 ألف درهم.

وعلى صعيد التنظيم، أسهم اعتماد أنظمة تسجيل ذكية في تعزيز كفاءة وسلاسة سير المنافسات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الحديثة في إدارة الفعاليات الرياضية، ويعكس توجهات التطوير المستمر التي يشهدها المهرجان.