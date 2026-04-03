الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرجبي» يتعاقد مع بينادي لقيادة المنتخبات الوطنية

3 ابريل 2026 12:35

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كونجرس «آسيوي الرجبي» يصادق على استضافة الإمارات للمقر

أعلن اتحاد الرجبي عن التعاقد مع المدرب البريطاني جاك بينادي مديراً فنياً للأداء العالي للمنتخبات الوطنية، خلفاً للمدرب السابق أبولو بيرلني، في إطار استراتيجية الاتحاد، لتعزيز الاستقرار الفني وبناء منظومة احترافية متكاملة تدعم تطور اللعبة على مستوى الدولة.
وجاء توقيع العقد مع بينادي بمقر الاتحاد بحضور محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وسعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، ويوسف شاكر المدرب المساعد والإداري نزار مهران.
وبموجب مهامه الجديدة، يتولى بينادي الإشراف على برامج الأداء العالي لمختلف المنتخبات الوطنية، بما يشمل منتخب فئة 15 لاعباً، ومنتخبات السباعيات للرجال والسيدات، إضافة إلى منتخبات الشباب وبرامج تطوير المواهب، ضمن رؤية فنية موحدة تتماشى مع معايير الاتحادين الآسيوي والدولي للرجبي.
ويبدأ بينادي مهمته رسمياً خلال الشهر الجاري، في مرحلة يسعى خلالها الاتحاد إلى تحقيق نقلة نوعية في نتائج المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
ويأتي هذا التعاقد امتداداً لنهج الاستمرارية الفنية، حيث سبق لبينادي العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب كمساعد للمدرب السابق خلال فترات إعداد منتخب الإمارات فئة 15 لاعباً، وهو ما أكسبه معرفة ببيئة المنتخب وإمكانات اللاعبين، وساهم في تسهيل انتقال المهام الفنية بسلاسة، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهده المنتخب خلال الفترة الماضية على الصعيد الآسيوي.
من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي أن التعاقد مع بينادي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير الرجبي الإماراتي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق منظومة احترافية متكاملة، وقال: نثق في قدرات جاك بينادي وخبرته الكبيرة، خاصة أنه على دراية كاملة بمستوى المنتخبات واللاعبين، وهو ما يمنحنا أفضلية في تحقيق الاستمرارية الفنية دون الحاجة إلى فترات تأقلم طويلة."
وأضاف: نعمل في اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على بناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين، بما يسهم في رفد المنتخبات بعناصر قادرة على المنافسة قارياً ودولياً.

اتحاد الرجبي
محمد بن مكتوم بن جمعة
آخر الأخبار
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©