«الرجبي» يتعاقد مع بينادي لقيادة المنتخبات الوطنية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرجبي عن التعاقد مع المدرب البريطاني جاك بينادي مديراً فنياً للأداء العالي للمنتخبات الوطنية، خلفاً للمدرب السابق أبولو بيرلني، في إطار استراتيجية الاتحاد، لتعزيز الاستقرار الفني وبناء منظومة احترافية متكاملة تدعم تطور اللعبة على مستوى الدولة.

وجاء توقيع العقد مع بينادي بمقر الاتحاد بحضور محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وسعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، ويوسف شاكر المدرب المساعد والإداري نزار مهران.

وبموجب مهامه الجديدة، يتولى بينادي الإشراف على برامج الأداء العالي لمختلف المنتخبات الوطنية، بما يشمل منتخب فئة 15 لاعباً، ومنتخبات السباعيات للرجال والسيدات، إضافة إلى منتخبات الشباب وبرامج تطوير المواهب، ضمن رؤية فنية موحدة تتماشى مع معايير الاتحادين الآسيوي والدولي للرجبي.

ويبدأ بينادي مهمته رسمياً خلال الشهر الجاري، في مرحلة يسعى خلالها الاتحاد إلى تحقيق نقلة نوعية في نتائج المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

ويأتي هذا التعاقد امتداداً لنهج الاستمرارية الفنية، حيث سبق لبينادي العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب كمساعد للمدرب السابق خلال فترات إعداد منتخب الإمارات فئة 15 لاعباً، وهو ما أكسبه معرفة ببيئة المنتخب وإمكانات اللاعبين، وساهم في تسهيل انتقال المهام الفنية بسلاسة، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهده المنتخب خلال الفترة الماضية على الصعيد الآسيوي.

من جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي أن التعاقد مع بينادي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير الرجبي الإماراتي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق منظومة احترافية متكاملة، وقال: نثق في قدرات جاك بينادي وخبرته الكبيرة، خاصة أنه على دراية كاملة بمستوى المنتخبات واللاعبين، وهو ما يمنحنا أفضلية في تحقيق الاستمرارية الفنية دون الحاجة إلى فترات تأقلم طويلة."

وأضاف: نعمل في اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على بناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين، بما يسهم في رفد المنتخبات بعناصر قادرة على المنافسة قارياً ودولياً.