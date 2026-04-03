«دبي للسلة» يدخل مرحلة الحسم لخطف بطاقة «الإقصائية»

سراييفو (وام)

أكدت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، أن فوز فريق دبي لكرة السلة الأخير على موناكو الفرنسي، أعاده إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في موسمه الأول بالمسابقة.

وجاء فوز دبي بنتيجة 101- 91 في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأول ضمن الجولة الـ35 من الموسم 2025- 2026، ليعزز حظوظه مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

ورفع الفريق رصيده إلى 18 فوزاً مقابل 17 خسارة، ليصبح على بعد انتصار واحد فقط من دخول قائمة العشرة الأوائل، في ظل احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه النتيجة، إلى جانب خسارة ريد ستار بلجراد أمام بارتيزان بلجراد، أسهمت في تقليص الفارق مع المنافسين المباشرين، ومنحت دبي دفعة قوية في سباق التأهل.

وينتظر الفريق ثلاث مواجهات حاسمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث يلتقي مع زالجيريس كاوناس الليتواني في 7 أبريل، ثم فناربخشة التركي في 10 أبريل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة فالنسيا الإسباني في 17 أبريل، في مرحلة حاسمة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.