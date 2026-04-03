الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي للسلة» يدخل مرحلة الحسم لخطف بطاقة «الإقصائية»

«دبي للسلة» يدخل مرحلة الحسم لخطف بطاقة «الإقصائية»
3 ابريل 2026 13:25

سراييفو (وام)
أكدت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، أن فوز فريق دبي لكرة السلة الأخير على موناكو الفرنسي، أعاده إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في موسمه الأول بالمسابقة.
وجاء فوز دبي بنتيجة 101- 91 في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأول ضمن الجولة الـ35 من الموسم 2025- 2026، ليعزز حظوظه مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري.
ورفع الفريق رصيده إلى 18 فوزاً مقابل 17 خسارة، ليصبح على بعد انتصار واحد فقط من دخول قائمة العشرة الأوائل، في ظل احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه النتيجة، إلى جانب خسارة ريد ستار بلجراد أمام بارتيزان بلجراد، أسهمت في تقليص الفارق مع المنافسين المباشرين، ومنحت دبي دفعة قوية في سباق التأهل.
وينتظر الفريق ثلاث مواجهات حاسمة خلال شهر أبريل الجاري، حيث يلتقي مع زالجيريس كاوناس الليتواني في 7 أبريل، ثم فناربخشة التركي في 10 أبريل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة فالنسيا الإسباني في 17 أبريل، في مرحلة حاسمة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

أخبار ذات صلة
«دبي للسلة» يتخطى موناكو ويعزز حظوظه في «اليوروليج»
«دبي للسلة» يخسر أمام باناثينايكوس اليوناني في «اليوروليج»
دبي لكرة السلة
الدوري الأوروبي لكرة السلة
آخر الأخبار
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©