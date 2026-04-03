154 % زيادة في أعداد المشاركين بمزاد «الإمارات لسباق الخيل»

دبي (وام)

أكدت هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن مزادها الذي أُقيم عبر منصة "تاترسالز" Tattersalls Online خلال الفترة من 26 مارس الماضي حتى 1 أبريل الجاري، شهد مشاركة قياسية بلغت 221 مزايداً من مختلف أنحاء العالم، بزيادة نسبتها 154% مقارنة بمتوسط المشاركين في المزادات الحضورية للهيئة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المزاد ضم 196 خيلاً، عُرض منها 169 خيلاً، وتم بيع 132 خيلاً، وسجل اليوم الثاني نسبة تصريف بلغت 93%، ليصل إجمالي العائدات إلى 9 ملايين و566 ألفاً و900 درهم.

وتصدر المزاد الجواد "ماساي مون" التابع لعمليات "جودلفين"، والذي أشرف على تدريبه تشارلي أبلبي، بعد بيعه مقابل مليون و100 ألف درهم لصالح إسطبلات زعبيل.

ويبلغ عمر الجواد 4 سنوات، وسبق له الفوز مرتين في المملكة المتحدة، كما حل وصيفاً في آخر مشاركتين له على مضمار ميدان خلال الموسم الحالي.

وحلت خيول المدرب تشارلي أبلبي في 4 من المراكز الأعلى سعراً في المزاد، منها الجواد "إنديان سبرينجز" الذي بيع مقابل 880 ألف درهم لصالح كروان برزاني، فيما اقتنت شركة "ذا براذرز بلودستوك" الجواد "باسيفيكا بيير" مقابل 780 ألف درهم، و"ألباين تريل" مقابل 620 ألف درهم.

وأكد محمد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، إن الإقبال الكبير على المزاد الإلكتروني يعكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل في الدولة وسهولة استخدام المنصات الرقمية، مؤكداً أن المزادات الإلكترونية تلعب دوراً محورياً في دعم انتقال الخيول بين دول المنطقة وضمان استمرار مسيرتها التنافسية.