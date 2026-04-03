109 خيول في «الأمسية الـ15» من سباق أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظّم مضمار نادي أبوظبي للسباق، غداً، سباقه الخامس عشر للموسم الجديد لسباقات الخيل 2025 2026، والذي يتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الذي ينطلق في الخامسة مساء، 109 خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 525 ألف درهم.

وخصّص الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب سباق الغدير، للخيول العربية الأصيلة هانديكاب تصنيف (0-95)، من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ويأتي الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب كأس العاصمة الذهبي للخيول العربية الأصيلة «شروط»، من عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وقيمة جائزته 125.000 درهم.

ويتضمن الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المنافسة على لقب البداية للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة)، من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق الظفرة للميل للخيول المهجنة الأصيلة، هانديكاب تصنيف (0-80)، من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم

وأما الشوط الخامس فيقام لمسافة 1600 متر على لقب سباق الإمارات للتراث للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة هانديكاب تصنيف (0-90) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب ليالي المجد، للخيول المهجنة الأصيلة (المبتدئة) من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.