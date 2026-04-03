العين يتحدى عجمان في اختبار تأكيد الهيمنة التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل العين مواجهة محفوفة بالمخاطر، أمام ضيفه عجمان مساء الأحد ضمن مواجهات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ويدرك «الزعيم» أنه لا يلعب فقط من أجل ثلاث نقاط جديدة، بل لتثبيت هيمنة تاريخية واضحة، ومواصلة سلسلة استثنائية تضعه على أعتاب رقم قياسي جديد.

ولا تترك لغة الأرقام مجالاً للشك، فخلال 27 مواجهة جمعت الفريقين، حسم العين 21 منها لصالحه، مقابل انتصارين فقط لعجمان، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل، ما يعتبر تفوقاً لا يقف عند حدود النتائج، بل يمتد إلى الأهداف، حيث سجل «الزعيم» 86 هدفاً مقابل 23 فقط لمنافسه، في واحدة من أكثر المواجهات اختلالاً في تاريخ الدوري.

لكن أهمية المباراة لا تتوقف عند التاريخ فقط، بل تمتد إلى الحاضر، حيث يعيش العين واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق، بعدما وصل إلى 27 مباراة متتالية دون خسارة في دوري المحترفين، ليصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي.

وهذا الاستقرار الفني والذهني يمنح العين أفضلية إضافية، خاصة أنه يمتلك سلاحاً حاسماً في الدقائق الأخيرة، كونه أكثر فرق الدوري هذا الموسم حصداً للأهداف والنقاط في الربع ساعة الأخيرة، برصيد 10 نقاط، ما يعكس قدرة الفريق على إدارة المباريات حتى اللحظة الأخيرة.

وعلى مستوى الأفراد، تبرز أسماء صنعت الفارق تاريخياً أمام عجمان، وعلى رأسها كودجو لابا، الذي ساهم ب11 هدفاً في 10 مواجهات (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، بينما يملك سفيان رحيمي سجلاً تهديفياً مميزاً أمام نفس المنافس، بتسجيله 6 أهداف.

وفي المقابل، تبدو مهمة عجمان معقدة للغاية، ليس فقط بسبب الفوارق التاريخية، بل بسبب معاناة هجومية واضحة أمام العين، حيث فشل وليد أزارو في التسجيل خلال 7 مباريات سابقة رغم 16 تسديدة، وهو ما يعكس صعوبة اختراق دفاع «الزعيم».

ورغم كل هذه الأرقام، يبقى السؤال الحقيقي، هل يستطيع العين تحويل هذا التفوق إلى خطوة جديدة نحو اللقب، أم أن عجمان سيكسر القاعدة ويصنع مفاجأة مدوية؟، ففي مواجهة كهذه، قد يبدو التاريخ حاسماً لكنه في كرة القدم، مجرد بداية للحكاية.