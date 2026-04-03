الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

100 متسابق يرسمون لوحة الجولة الـ4 من تحدي باها أبوظبي

3 ابريل 2026 14:38

أبوظبي (وام)
تنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة للموسم الثالث من تحدي باها - أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في رماح بمنطقة العين، بمشاركة أكثر من 100 متسابق.
تضم المنافسات 4 فئات هي فئة السيارات، وفئة الدراجات النارية، وفئة الكوادز، وفئة "إس في إس"، والتي تتوافق مع لوائح السلامة الفنية الوطنية والدولية الصادرة عن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
ويتضمن برنامج الحدث إجراءات التسجيل والفحص الفني، ثم اجتماع المتسابقين، والانطلاقة الساعة 9 صباحاً للسيارات، ثم الدراجات النارية بعدها بدقيقتين، على أن يصل المتسابقون إلى الختام الساعة 11 صباحاً.
وتشمل قائمة المشاركين في الجولة الرابعة من تحدي باها نخبة من المتسابقين المحليين والدوليين، من بينهم عدد كبير من المتسابقين الإماراتيين.
ويتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة من جولاته مسافة تزيد على 100 كيلومتر، ويتوقع أن يُكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين، على أن تقدم جوائز مالية قيّمة للفائزين في كل جولة.

تحدي باها أبوظبي
منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية
آخر الأخبار
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©