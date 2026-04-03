100 متسابق يرسمون لوحة الجولة الـ4 من تحدي باها أبوظبي

أبوظبي (وام)

تنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة للموسم الثالث من تحدي باها - أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في رماح بمنطقة العين، بمشاركة أكثر من 100 متسابق.

تضم المنافسات 4 فئات هي فئة السيارات، وفئة الدراجات النارية، وفئة الكوادز، وفئة "إس في إس"، والتي تتوافق مع لوائح السلامة الفنية الوطنية والدولية الصادرة عن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويتضمن برنامج الحدث إجراءات التسجيل والفحص الفني، ثم اجتماع المتسابقين، والانطلاقة الساعة 9 صباحاً للسيارات، ثم الدراجات النارية بعدها بدقيقتين، على أن يصل المتسابقون إلى الختام الساعة 11 صباحاً.

وتشمل قائمة المشاركين في الجولة الرابعة من تحدي باها نخبة من المتسابقين المحليين والدوليين، من بينهم عدد كبير من المتسابقين الإماراتيين.

ويتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة من جولاته مسافة تزيد على 100 كيلومتر، ويتوقع أن يُكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين، على أن تقدم جوائز مالية قيّمة للفائزين في كل جولة.