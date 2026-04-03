الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سلة النصر وشباب الأهلي يجددان الصدام على لقب الدوري

3 ابريل 2026 15:55

علي معالي (أبوظبي) 
شهد موسم السلة الحالي 6 مواجهات مثيرة بين شباب الأهلي والنصر، حقق خلالها كل فريق الفوز في 3 مباريات، فيما يتجدّد الموعد للمرة السابعة يوم الثلاثاء المقبل على لقب بطولة دوري الرجال، بنظام «الأفضل في ثلاث مباريات»، حيث تقام المباراة الأولى يوم 7 أبريل، والثانية يوم 11 أبريل، وفي حال التعادل يقام لقاء فاصل يوم 15 أبريل لتحديد البطل، وهو النهائي الثاني على التوالي، حيث التقيا في 3 مارس الماضي على لقب كأس الاتحاد، وتُوج به شباب الأهلي بفارق 3 نقاط (103-100).
وكان فريق النصر قد تأهل إلى الدور النهائي لبطولة الدوري بعد الفوز على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة 96-84، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة «البلاي أوف» للدور نصف النهائي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 10 نقاط، خلف شباب الأهلي الذي كان قد ضمن تأهله مسبقاً وتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.
وتفوق النصر في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 30-18 و30-24 و23-18، في حين تفوق «الفرسان» في الربع الرابع والأخير بنتيجة 24-13، في مباراة خاضها شباب الأهلي بهدوء أعصاب بعد ضمان تأهله لنهائي الدوري من الجولة الماضية، في حين دخلها النصر بهدف تحقيق الفوز، كونه السبيل الوحيد لضمان التأهل للنهائي، لينجح الفريق مع المدرب حسام الوكيل في الاقتراب كثيراً من تحقيق حُلم يراود بيت العميد النصراوي، وهو لقب بطولة الدوري الذي لم يفز به النصر في تاريخه الطويل.
وفي مباراة ثانية فاز الشارقة على البطائح بنتيجة 100-85، ليرفع «الملك» رصيده إلى 9 نقاط، والبطائح إلى 6 نقاط، ويلتقي الفريقان مجدداً على لقب تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري، انتهت أرباع المباراة بتفوق الشارقة في الربع الأول والثالث والرابع بنتيجة 29-15 و25-22 و22-21، وتقدم البطائح في الربع الثاني فقط بنتيجة 27-24.

