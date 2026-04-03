قمة يونايتد ودبا الحصن تشعل صدارة «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تخطف مواجهة يونايتد المتصدر برصيد 43 نقطة وضيفه دبا الحصن الثالث بـ36 نقطة، الأضواء في افتتاح الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم مساء الغد، على ملعب مدينة دبي الرياضية عند الساعة 17:50، فيما يلتقي مصفوت مع الفجيرة عند الساعة 17:45، على أن تُستكمل الجولة الأحد بخمس مباريات.

ويدخل يونايتد المواجهة متسلحاً بصدارة الترتيب، رغم غيابه عن الجولة الماضية بعد تأجيل مباراته أمام حتا إلى 15 أبريل الجاري بسبب الأحوال الجوية، في حين يسعى دبا الحصن إلى استعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة أمام الإمارات 2-3، علماً بأنه حسم مواجهة الدور الأول أمام يونايتد بالفوز 2-0.

وعلى ملعب مصفوت في عجمان، يتطلع أصحاب الأرض إلى الابتعاد عن مراكز القاع، مع احتلال الفريق المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، في مواجهة صعبة أمام الفجيرة السابع بـ33 نقطة، والذي يطمح بدوره للعودة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتتجه الأنظار في ختام الجولة الأحد إلى مواجهة الذيد الوصيف بـ37 نقطة أمام ضيفه الحمرية الحادي عشر برصيد 19 نقطة، حيث يسعى الذيد إلى تعزيز موقعه في سباق الصعود، فيما يأمل الحمرية تعويض خروجه من نصف نهائي كأس الاتحاد.

وتشهد بقية مواجهات ختام الجولة جلف يونايتد وحتا، والعروبة ومجد، والاتفاق وسيتي، والعربي والجزيرة الحمراء.