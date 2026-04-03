الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«سوبر الطائرة» ينطلق غداً بـ4 مواجهات نارية

3 ابريل 2026 16:11

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تنطلق غداً السبت منافسات كأس السوبر للكرة الطائرة، رابع مسابقات فئة الرجال في الموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة 8 أندية هي، النصر، عجمان، الجزيرة، حتا، بني ياس، الوصل، العين، وشباب الأهلي.
وتشهد المرحلة الأولى إقامة أربع مباريات في السابعة مساءً، والتي تأجلت في وقت سابق بداعي الظروف الجوية، حيث يلتقي بني ياس مع الوصل على صالة نادي العين، والجزيرة مع حتا على صالة نادي الوصل، ويلعب النصر مع عجمان على صالة نادي مليحة، فيما يواجه العين نظيره شباب الأهلي على صالة نادي بني ياس.
وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، التي تُقام بنظام الدورة المجمعة على ملعب الفريق صاحب أفضل ترتيب بين المتأهلين، والمقررة مساء الجمعة المقبل، على أن يُتوج باللقب الفريق الذي يتصدر الترتيب في ختام الدورة.
وتحمل النسخة الحالية الرقم 11 لكأس السوبر للرجال، والتي اقتصرت ألقابها على أربعة أندية فقط: الشباب (2012-2013,2013-2014,2014-2015)، بني ياس (2015-2016,2022-2023,2024-2025)، شباب الأهلي (2019-2020,2023-2024)، والنصر (2020-2021,2021-2022).
وكان بني ياس قد تُوج بلقب النسخة الماضية لموسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر 3-1 في ختام الدورة المجمعة، التي أقيمت على صالة نادي بني ياس، بمشاركة الجزيرة «الوصيف»، شباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».

