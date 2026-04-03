صراع دوري أدنوك يتجدّد بقمة شباب الأهلي والجزيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين مشواره بعد توقف دام أكثر من أسبوعين (17 يوماً) وبالتحديد منذ 18 مارس الماضي، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، والتي سبقتها إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2025-2026، وذلك بانطلاق مباريات الجولة 21.

وتعود الإثارة إلى سباق «دورينا» في ظل المنافسة الشرسة على الفوز بلقب الدوري، حيث يتصدر العين الترتيب برصيد 50 نقطة، ويلاحقه شباب الأهلي «حامل اللقب» في المركز الثاني بـ49 نقطة، فيما يمتد الصراع إلى قاع الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين عدة فرق، بداية من دبا الأخير برصيد 14 نقطة، والبطائح الثالث عشر بـ17 نقطة، والظفرة الثاني عشر بـ18 نقطة، وصولاً إلى فرق مهددة مثل خورفكان (20 نقطة)، وكلباء وبني ياس والشارقة (21 نقطة لكل منها).

وتنطلق الجولة 21 بثلاث مباريات مساء الغد، حيث يلتقي النصر مع الوحدة عند الساعة 17:50 على استاد آل مكتوم، ويستضيف البطائح نظيره كلباء في التوقيت ذاته على استاد خالد بن محمد، فيما تتجه الأنظار إلى قمة استاد راشد التي تجمع شباب الأهلي والجزيرة عند الساعة 20:30.

وتُختتم الجولة الأحد بمواجهات دبا والظفرة، وخورفكان وبني ياس، والعين وعجمان، والشارقة والوصل.

وتتصدر القمة المرتقبة بين شباب الأهلي الوصيف (49 نقطة) وضيفه الجزيرة الثالث (37 نقطة) واجهة مباريات الجولة، بعد أسبوعين فقط من مواجهتهما في نصف نهائي الكأس، والتي شهدت تفوق «فخر أبوظبي» بهدف برونو أوليفيرا وصعوده إلى النهائي لملاقاة العين، بعدما أقصى «الفرسان» من اللقب.

وتُعد مواجهة الليلة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد فوز شباب الأهلي في الدور الأول 3-0، ويملك «الفرسان» الأفضلية تاريخياً في مواجهات الدوري بـ17 انتصاراً مقابل 10 للجزيرة و6 تعادلات من أصل 33 مباراة، فيما يغيب عن شباب الأهلي لاعبه الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش للإيقاف.

وبعيداً عن القمة، يسعى الوحدة الرابع (37 نقطة) للبقاء في دائرة المنافسة، عندما يحلّ ضيفاً على النصر السادس (27 نقطة)، في مواجهة تقام على استاد آل مكتوم، حيث يعاني «العنابي» من تراجع النتائج في آخر ثلاث جولات، مقابل استمرار معاناة «العميد» على أرضه دون فوز في آخر 6 مباريات.

وعلى استاد خالد بن محمد، يتمسك البطائح قبل الأخير (17 نقطة) بآمال البقاء عندما يستقبل كلباء العاشر (21 نقطة)، في مواجهة تميل فيها الأفضلية تاريخياً ل«الراقي» بثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لكلباء و3 تعادلات.