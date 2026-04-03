إيفيتش أفضل مدرب في جائزة الرابطة للشهر السادس على التوالي

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في شهري فبراير ومارس 2026، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري، وحصل على جائزة أفضل لاعب ماتيوس بلاسيوس، لاعب العين، متفوقاً على نيكولاس خيمينيز (الوصل)، جويلهرم بالا (شباب الأهلي)، وليد أزارو (عجمان)، وسايمون بانزا لاعب الجزيرة.

وحسم علي خصيف، حارس الجزيرة، جائزة أفضل حارس مرمى، متفوقاً على فهد الظنحاني (بني ياس)، وعبد الرحمن العامري، حارس البطائح، كما فاز بجائزة أفضل مدرب عن شهري فبراير ومارس، فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي)، ومارينو بوسيتش، مدرب الجزيرة.

وبهذه النتائج، بات الصربي إيفيتش، هو أول مدرب في دورينا، يحصد اللقب منذ انطلاق الموسم وطوال الدور الأول وحتى الجولة 20، وتحديداً من أغسطس 2025 وحتى مارس 2026، حيث فاز باللقب في 6 أشهر متتالية دون توقف، باستثناء شهر ديسمبر الذي شهد حجب الجائزة لظروف توقف الدوري بسبب مشاركات المنتخب.

وقاد إيفيتش فريق العين لموسم استثنائي دون خسارة في الدوري، وبات على بعد مباراة واحدة من تحقيق رقم قياسي كأكثر فريق لم يخسر بالدوري بعدد 20 مباراة قبل مواجهته مع عجمان بالجولة الـ 21 من دورينا التي تنطلق غداً السبت.

وعلى الجانب الآخر، شهدت جائزة الشهر الجاري، فوز الحارس المخضرم علي خصيف، لأول مرة هذا الموسم، بعد تألقه مع الجزيرة، بالإضافة لماتيوس بالاسيوس، لاعب العين، الذي حصد لقب أفضل لاعب في الشهر للمرة الأولى أيضاً هذا الموسم.