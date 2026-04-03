الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تشيلسي يعاقب فرنانديز لتجاوزه «الخطوط الحمراء»

3 ابريل 2026 20:14

لندن(أ ف ب)
استُبعد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز عن مباراتي تشيلسي المقبلتين، بعدما «تجاوز خطاً أحمر» بتصريحات أثارت الشكوك حول مستقبله في ستامفورد بريدج، وفقاً لما قاله مدربه ليام روسينيور.
وغذّى فرنانديز (25 عاماً) التكهنات عندما قال في بودكاست إنه يودّ العيش في العاصمة الإسبانية. كما تحدّث المدافع الإسباني مارك كوكوريا بصراحة عن «عدم الاستقرار» داخل النادي، وطرح تساؤلات حول استراتيجية التعاقدات.
غير أن تصريحات فرنانديز اعتُبرت الأكثر ضرراً، وأقوى مؤشر حتى الآن على أنه قد يفكر في الرحيل. فبعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر الماضي، قال إنه لا يعلم ما إذا كان سيبقى مع النادي في الموسم المقبل.
وأكد روسينيور أن فرنانديز لن يكون ضمن التشكيلة في ربع نهائي كأس إنجلترا أمام بورت فايل السبت، ولا في مباراة مانشستر سيتي في الدوري نهاية الأسبوع المقبل.
قال روسينيور الجمعة «تحدثت مع إنزو قبل نحو ساعة. كناد، ومعي كجزء من القرار، لن يكون متاحاً لمباراة الغد ولا لمباراة مانشستر سيتي الأحد المقبل».
وأضاف «من المخيّب أن يتحدث إنسو بهذه الطريقة. تم تجاوز خطاً أحمر بما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه».
وانضم فرنانديز إلى تشيلسي في 2023 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، في صفقة كانت آنذاك رقماً قياسياً بريطانياً، واختير قائداً ثانياً للفريق في العام التالي. وبعد بداية صعبة، بات أحد أكثر الشخصيات تأثيراً داخل النادي، داخل الملعب وخارجه.
وقال روسينيور «إنزو، أولاً، كشخص وكإنسان وكلاعب، أحترمه إلى أقصى حد. هو محبط لأنه يريد لنا النجاح».
وتابع «في ما يتعلق بالقرار، الأمر لا يخصني وحدي، ولا المديرين الرياضيين، ولا المالكين، ولا اللاعبين. نحن متفقون في قرارنا. الباب لم يُغلق أمام إنزو. إنها عقوبة. يجب حماية الثقافة، وفي هذا الإطار تم تجاوز خط».

إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
