جوارديولا عن انتقال رودري إلى الريال: لا تعليق!

3 ابريل 2026 20:35

لندن (د ب أ)
أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن عدم شعوره بالقلق بشأن مستقبل رودري مع الفريق، رغم أن اللاعب أشار مؤخراً إلى أنه منفتح على اللعب في ريال مدريد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن رودري، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، قال في الأسبوع الماضي: «لا يمكنك أن ترفض عرضاً من أفضل نادي في العالم» وذلك عندما سئل بشأن إمكانية انضمامه للريال. وأضاف اللاعب الدولي الإسباني إنه يريد اللعب في بلاده وأنه لا توجد مفاوضات حالية بشأن تجديد عقده مع مانشستر سيتي ومنذ ذلك الوقت، انتشرت تقارير أنه تم تقديم عرض جديد للاعب، وأن جوارديولا متفائل بشأن الوضع.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك شكوك حول مستقبل رودري مع مانشستر سيتي، أجاب جوارديولا: «لا. ليس لدي رأي، لأنني أعلم نية النادي، وأعتقد أنني أعلم نية اللاعب، ولكنني لا أعلم».
وينتهي عقد جوارديولا في 2027 ولكن هناك تكهنات بأنه من الممكن أن يرحل في هذا الصيف بعد 10 سنوات تولى فيها تدريب النادي.
وكانت هناك إشاعات إضافية منذ أن تغلب مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية قبل أسبوعين، ولكنه لم يكن يرغب في مناقشة هذا الأمر اليوم الجمعة. وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول غداً السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قال جوارديولا: «تحدثت عدة مرات في هذا الأمر». وقال جوارديولا إنه لا يشعر بأي قلق «على الإطلاق» بشأن مستوى فيل فودين.
وعانى لاعب وسط إنجلترا من قلة المشاركة في عام 2026، ولم يخض مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة في أي مسابقة مع سيتي منذ 4 يناير.
وأشار توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، إلى أن مكانه في كأس العالم قد يكون في خطر، لكن جوارديولا يعتقد أنه قادر على العودة إلى أفضل مستوياته. وقال: «يبلغ 25 عاماً، فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، فاز بأشياء كثيرة، ومساهماته كانت مذهلة وما حدث عملية طبيعية في مسيرة طويلة». وأضاف:«هذا وضع طبيعي، وفي لحظة ما سيستعيد إيقاعه وسيعود إلى مستواه المعروف».

