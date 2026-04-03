الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
341 لاعباً يشاركون في «كأس نائب رئيس الدولة للقوى»

3 ابريل 2026 21:17

خورفكان (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، انطلاق منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة للأشبال والشباب غداً على ملاعب نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة 341 لاعباً ولاعبة.
وأكد الاتحاد في بيان له أن مسابقات الأشبال تحت 16 عاماً، تتضمن دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والعالي، والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 80، و150، و300، و600، و1000، و2000 متر، بالإضافة إلى 80 و200 متر حواجز، و4 في 200 متر تتابع.
ونوه بأن منافسات الشباب تحت 20 عاماً، تشمل نفس المنافسات إضافة إلى سباقات المضمار لمسافات 100، و200، و400، و800، و1500، و3000 متر، بالإضافة إلى 10.000 متر مشي، و100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و400 متر حواجز، و4 في 100، و4 في 400 متر تتابع.
وأوضحت جميلة عبدالله، مديرة البطولة، اكتمال الإجراءات لانطلاق الحدث، وصولاً إلى اليوم الختامي بعد غد الأحد، واعتماد الكشوفات النهائية للمشاركين وسط إقبال كبير للاعبين واللاعبات من مختلف الأندية، بالإضافة إلى لاعبي نادي شرطة دبي، وتكوين لجنة الحكام برئاسة صالح محمد، وتولي عبدالرحمن سليمان المسؤول الفني إدارة اللجنة الفنية للبطولة.

