الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
الريال يجهز فينسيوس لقمة بايرن بالراحة أمام مايوركا

الريال يجهز فينسيوس لقمة بايرن بالراحة أمام مايوركا
3 ابريل 2026 21:20

لندن(د ب أ)
قال ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، إن اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لم يحصل على الراحة من مدربه في المنتخب، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبالتالي سوف يخضع لفحص طبي قبل مواجهة ريال مدريد مع مايوركا في الدوري الإسباني غداً السبت. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فينسيوس هو واحد من أصل خمس لاعبين خاضوا 90 دقيقة كاملة في مواجهة البرازيل التي خسرتها 2/1 أمام فرنسا ودياً، ثم شارك في 67 دقيقة في المباراة الودية الثانية التي فاز بها 1/3، وأقيمت كلتا المباراتين في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع وضع مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في الحسبان، فإن أربيلوا سيكون حريصاً على نجمه والذي تألق قبل فترة التوقف الدولي بعدما سجل ثنائيتين في شباك مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.
وقال أربيلوا : «لقد شعر بالإرهاق لأن صديقي كارلو لم يمنحه الراحة الكافية وهو أمر طبيعي، المتطلبات في ريال مدريد والبرازيل كبيرة للغاية».
وأضاف: «خاض فينسيوس العديد من المباريات ولم يتوقف ليوم واحد، واليوم سنرى حالته وسنقرر بشأنه».
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي سيواجه أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة ذاتها يوم غد السبت.

