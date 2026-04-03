«الإجراء الاحترازي» يمنع كين من الظهور أمام فرايبورج

قال بايرن ميونيخ اليوم إنه سيفتقد جهود هاري ​كين في المباراة المقررة غداً أمام مضيفه فرايبورج ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة ⁠القدم، لكنه كشف في الوقت نفسه ​أن حارس المرمى وقائد الفريق مانويل ​نوير ‌استعاد لياقته تماماً.

وأضاف ⁠بايرن ​عبر موقعه على الإنترنت إنه يتطلع لاستغلال مباراة الغد، في بناء الزخم قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال ‌مدريد في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء المقبل ‌في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأكد بايرن غياب المهاجم كين ​عن تشكيلة الفريق في مباراة الغد كإجراء احترازي، بسبب معاناة اللاعب من آلام في الكاحل خلال تدريباته مع المنتخب الإنجليزي، على أن ‌يكون جاهزاً للمشاركة ​أمام ريال.

وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن «هذا ليس أمراً رائعاً. كنت أود مشاركته أمام فرايبورج».

ويفتقد بايرن أيضاً جهود ​المهاجم نيكولاس ‌جاكسون ⁠بسبب ‌الإيقاف، لحصوله على بطاقة ‌حمراء في المباراة أمام باير ليفركوزن.

وعن عودة نوير ⁠للياقته، قال كومباني «مانويل لائق بنسبة 100 ​في المئة. ما قدمه في التدريبات خلال هذا الأسبوعي يضاهي أفضل ما لديه».

كذلك شهد بايرن عودة ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا ليعززا الخيارات المتاحة أمام ​كومباني في الأسبوع المقبل.