أرتيتا يحث لاعبي أرسنال على العودة بعد «انتكاسة الرابطة»

لندن(د ب أ)

تعهد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، باستخدام «وقود» هزيمة فريقه في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي، كنقطة انطلاق نحو المجد هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أحلام أرسنال للفوز برباعية انتهت عقب الخسارة صفر / 2 أمام مانشستر سيتي، بقيادة جوسيب جوارديولا، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة التي أقيمت قبل 12 يوماً في ويمبلي.

ومع ذلك، يظل الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسيواجه ساوثهامبتون في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي غداً السبت. ويسافر أرسنال لمواجهة سبورتينج لشبونة في مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأثارت خسارة أرسنال في ويمبلي العديد من الشكوك عن عقلية النادي في المباريات الكبيرة، وتركت أرتيتا ينتظر التتويج بأول لقب فيما يقرب من ستة أعوام.

وقال أرتيتا: «عندما لا تتمكن من الفوز في تلك المباراة النهائية، فإن ما يجب أن تأخذه في الاعتبار هو: حسناً، كيف سيجعلنا هذا أقوى في المرحلة الأخيرة من الموسم؟».

وأضاف:«كانت هذه هي العقلية والعمل الوحيد الذي قمنا به خلال الأيام القليلة الماضية، أن نستخدم ذلك كوقود وكأدوات لنتمكن من تحقيق الدفعة الأخيرة التي نريدها والوصول إلى ما نطمح إليه. وقد شعرت بذلك فوراً (من اللاعبين)».

وأكمل: «من الناحية المثالية، تود اللعب مجدداً في اليوم التالي، وعندما تأتي فترة التوقف الدولي فهذا ليس ما تريده تماماً. لكن عليك أن تستغلها بالطريقة الصحيحة».

وتابع: «قمنا بتحليل ما فعلناه، ليس تلك المباراة فقط، ولكن آخر 120 يوماً، عدد المباريات التي لعبناها، معدل انتصاراتنا، وكل الأشياء التي حققناها، وذلك لوضع الأمور في إطارها الصحيح، ولكن أيضاً مع التحلي بالنقد حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل لمساعدة اللاعبين وتحقيق الفوز في أي مباراة وتحت أي ظروف».

وأكد: «سيجعلنا ذلك أفضل، والآن علينا استغلاله في الجزء الأهم والأجمل من الموسم».