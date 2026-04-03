لوف ينفي عودته للتدريب لقيادة غانا في المونديال

برلين (د ب أ)

نفى مدرب منتخب ألمانيا السابق يواكيم لوف، أن يكون في طريقه للعودة إلى كرة القدم من جديد من أجل تولى تدريب منتخب غانا. وقال لوف عبر قناة «سكاي» اليوم: «لا أحد من غانا قد تحدث معي بشكل رسمي». وكانت صحيفة «غانا سوكر نت» قد أفادت بأن لوف بات قريباً من قبول مهمة تدريب المنتخب لفترة قصيرة خلال نهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل، بعدما أقال الاتحاد الغاني المدرب الوطني أوتو أدو في وقت سابق.

وأقيل أدو يوم الثلاثاء في أعقاب الخسارة 1 / 2 من ألمانيا في مباراة تحضيرية لكأس العالم في اليوم السابق.

وقال التقرير إن التأكيدات الرسمية ستحسم الأسابيع المقبلة، حيث نسبت الصحيفة إلى مصادر عدة المعلومات لكن دون الكشف عن هويتها.

وعندما سئل الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للاتحاد الغاني عن الأمر من قبل وكالة الأنباء الألمانية، تفاجأ بالأمر. وقال إن ليس لديه معلومة بشأن هذا الاتفاق المزمع، مع مواطنه لوف، علماً بأن شايفر ليس مسؤولاً عن اختيار المدرب الجديد، إذ تعود المهمة لرئيس الاتحاد الغاني كيرت إدوين سيمون أوكراكو.

وتولى لوف تدريب ألمانيا في الفترة من 2006 حتى 2021، وفاز بكأس العالم في البرازيل عام 2014، ومنذ اعتزاله عقب بطولة يورو 2020، رفض كل العروض التدريبية التي تلقاها. رغم ذلك فإنه أخبر «سكاي» مؤخراً أنه إذا كان بصدد تولي مهمة تدريبية جديدة فستكون على مستوى منتخب وطني.

وقال: «بالنظر إلى خبرتي، فإن هذا سيكون الخيار الأمثل بالنسبة لي». وتنطلق منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم 11 يونيو.