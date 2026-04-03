كأس الإمارات لفردي الكوميتيه في ضيافة الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

تستضيف غداً صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية بمنطقة الحزانة، منافسات بطولة كأس الإمارات فردي كوميتيه لفئة الرجال والسيدات، بمشاركة كوكبة من نجوم اللعبة، حيث تُعد البطولة محطة رئيسية ضمن أجندة اتحاد الإمارات للكاراتيه، لكونها تمثل مرحلة حاسمة في المنافسات الفردية، وتوفر كذلك فرصة للاعبين لإبراز قدراتهم الفنية والتكتيكية، إضافة إلى أنها منصة لاختيار العناصر المميزة لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية.

وتحظى بطولات الكوميتيه في الدولة عادة تنافساً قوياً بين الأندية، خاصة مع مشاركة أسماء بارزة ولاعبين أصحاب خبرة، إضافة إلى مواهب شابة تسعى لإثبات حضورها، وقد شهدت النسخ السابقة مشاركة أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من أندية عدة، مع مستويات عالية من التحدي والإثارة.

صرح إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، بأن هذه البطولة هي الأخيرة في البطولات الفردية، وتشمل فئتي الرجال والسيدات، وقال: «كأس الإمارات لُعبت على جولات عدة لتغطية الفئات السنية جميعها، في فئتي الكاتا والكوميتيه، ووفي ضوء مشاركات العام الماضي من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة».

وأضاف: «تُنتظر منافسات قوية ومثيرة في نسخة هذا العام، في ظل تقارب المستويات بين المشاركين، ما يجعل من البطولة حدثاً رياضياً مهماً يعكس تطور رياضة الكاراتيه في الدولة، وهي فرصة مناسبة أمام الأجهزة الفنية للمنتخبات للوقوف على أفضل العناصر التي يمكنها خدمة المنتخب الوطني».