الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
خيول الإمارات تتألق في جولة مسقط للجياد العربية بـ 8 ميداليات

خيول الإمارات تواصل النجاحات في جولة الجياد العربية (وام)
4 ابريل 2026 00:56

مسقط (وام)

تألقت خيول الإمارات في منافسات جولة الجياد العربية بمحطتها الثالثة التي اختتمت أمس في مسقط، وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، ونالت 8 ميداليات ملونة، تنوعت ما بين 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
وحصد مربط دبي الصدارة بعدما حقق 3 ميداليات تمثلت في ذهبيتين وفضية، إذ نال الذهب الفرس «دي نجلاء» في بطولة الأفراس، والفحل «دي شهار» في بطولة الفحول، فيما نال الميدالية الفضية عبر «دي روى» في بطولة المهرات.
وجاءت خيول «مربط الأريام» ثانياً على صعيد خيول الإمارات من ناحية عدد الميداليات، إذ سجلت 3 ميداليات تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية. ونالت «الأريام حربا» الميدالية الذهبية في بطولة المهرات، فيما نال «الأريام عتاب» الميدالية الفضية في بطولة الأفراس، وحصد «الأريام شكلان» برونزية بطولة الفحول، وجاء ثالثاً مربط عجمان بحصوله على ذهبية الأمهار بعمر سنة من خلال «ع ج فايد».
وسجل مربط أمارا ميدالية برونزية واحدة عبر «إي إس غانم»، وذلك في منافسات بطولة الأمهار بعمر سنة. وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، المدير العام لمربط دبي، أن نتائج البطولة ترجمت نجاح إنتاج خيول مربط دبي والخيول الإماراتية بشكل عام، الأمر الذي ينعكس على تطور الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن محطات جولة الجياد العربية شكلت منذ انطلاقتها محطة قوية تتناسب مع التطور الهائل للإنتاج.

