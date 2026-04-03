«الأسطورة العجوز» يضع خطة النهوض الإيطالية

معتز الشامي (أبوظبي)

في أعقاب الإخفاق الكبير لمنتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل داخل أروقة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مع إعلان الأسطورة جياني ريفيرا استعداده لخوض سباق رئاسة الاتحاد، في خطوة تعكس رغبة واضحة في إعادة بناء المنظومة من جذورها.

وجاء إعلان ريفيرا، البالغ من العمر 82 عاماً، بالتزامن مع استقالة رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا، بعد تصاعد الانتقادات إثر النتائج السلبية المتكررة، وهو ما فتح الباب أمام سباق انتخابي منتظر، قد يحدد ملامح مستقبل الكرة الإيطالية خلال السنوات المقبلة.

وأكد ريفيرا، الذي توج بالكرة الذهبية عام 1969 كأول لاعب إيطالي يحقق هذا الإنجاز، في تصريحات إذاعية أنه يمتلك برنامجاً متكاملاً تم إعداده بالتعاون مع مجموعة من المختصين، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد يمثل نموذجاً جديداً، يمكن أن يسهم في إصلاح أوضاع الاتحاد وتطوير اللعبة على مختلف المستويات.

وفي تقييم مباشر للوضع الحالي، أبدى ريفيرا صراحة لافتة، مؤكداً أن الفشل في التأهل إلى كأس العالم لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة طبيعية لمشكلات متراكمة لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. وأوضح أن الكرة الإيطالية تعاني من أزمات هيكلية عميقة، تتطلب حلولاً جذرية وليس مجرد قرارات وقتية.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح الرسمي في السابع من يونيو المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، وسط ترقب واسع لمجريات هذا السباق، الذي يُتوقع أن يكون محتدماً في ظل تعدد الأطراف الراغبة في قيادة المرحلة المقبلة.

وتُحسم رئاسة الاتحاد عبر جمعية عمومية تضم 516 صوتاً موزعاً على مختلف مكونات كرة القدم الإيطالية، حيث تمتلك رابطة الهواة النسبة الأكبر، تليها رابطة اللاعبين، ثم أندية الدرجة الأولى، إضافة إلى المدربين وأندية الدرجتين الثانية والثالثة. ويشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ورغم أن ترشح ريفيرا لم يُعلن رسمياً بعد، فإن مجرد دخوله المحتمل في السباق يمنح الانتخابات زخماً كبيراً، في ظل قيمته التاريخية ومكانته داخل الكرة الإيطالية، ما يجعله مرشحاً بارزاً لقيادة مرحلة إعادة البناء، في وقت تبحث فيه إيطاليا عن استعادة مكانتها على الساحة العالمية.